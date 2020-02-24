Діяльність фракції партії "Слуга народу" у Верховній Раді України респонденти частіше оцінюють негативно (47%), тоді як позитивну оцінку її діяльності дали 34%.

Про це свідчать дані опитування Центру Разумкова.

Ця оцінка істотно погіршилася в порівнянні з вереснем 2019, коли 50% громадян оцінювали її позитивно і лише 11% негативно.

Цілком позитивно оцінюють лише 9,3% опитаних, “скоріше позитивно – 25,1%, “скоріше негативно” – 26,4%, “украй негативно” -20,5%.

Разом з тим, зріс рівень негативізму і в оцінці діяльності інших депутатських фракцій та груп. Так, частка тих, хто негативно оцінює діяльність фракції партії “Європейська солідарність”, порівняно з вереснем 2019 р. зросла з 58,5% до 70%, фракції партії “Опозиційна платформа — За життя” — з 54% до 65%, фракції партії “Всеукраїнське об’єднання “Батьківщина” — з 44% до 62%, фракції партії “Голос” — з 35% до 56%, депутатської групи “За майбутнє” — з 28% до 41,5%.

Дослідження проведене соціологічною службою Центру Разумкова з 13 по 17 лютого 2020 року серед 2018 респондентів по всій Україні, за винятком окупованих Росією територій. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.