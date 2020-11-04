Майже половина українців не помітили позитивних змін у сфері боротьби з корупцією за останній рік.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою “Рейтинг”.

Так, оцінюючи зміни в сфері боротьби з корупцією протягом останнього року, 47% опитаних повідомили, що не побачили їх.

Ще 34% респондентів висловили думку, що ситуація погіршилася. І лише 14% побачили позитивні зміни.

Як відзначають соціологи, індекс змін у сфері боротьби з корупцією “значно вищий, ніж у 2018 році, але дещо погіршився порівняно з 2019 роком”.

Опитування проводилося серед населення України віком від 18 років і старше в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Вибіркова сукупність: 2000 респондентів. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing – телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,2%.

Терміни проведення опитування: 2-3 листопада 2020 року.