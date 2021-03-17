Майже половина українців вважають, що особистісні якості Володимира Зеленського більшою мірою не відповідають посаді президента України.

Про це свідчать результати опитування, проведеного соціологічною службою Центру Разумкова з 5 по 9 березня 2021 року.

Так, 46,9% респондентів висловили думку, що якості особистості (особливості характеру, вольові та моральні якості) Володимира Зеленського “більшою мірою не відповідають” посаді президента України.

Ще 17,9% вважають, що особистісні якості чинного глави держави “більшою мірою відповідають” займаній посаді, а 28,6% − що відповідають і не відповідають однаковою мірою.

Щодо емоційної оцінки 38,7% респондентів заявили, що Володимир Зеленський викликає у них “переважно негативні емоції”.

Ще 18,5% повідомили, що глава держави викликає в них “переважно позитивні” емоції, а 26% ˗ рівною мірою негативні й позитивні.

У 13,2% опитаних чинний президент не викликає жодних емоцій.

Дослідження проводилося методом інтерв’ю “обличчям до обличчя” за місцем проживання респондентів. Було опитано 2018 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення за основними соціально-демографічними показниками. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.