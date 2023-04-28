Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора України у Telegram.
За офіційною інформацією ювенальних прокурорів, більше ніж 1 423 дитини постраждали в Україні внаслідок дій російських загарбників. Проте ці цифри не є кінцевим результатом, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях України.
Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 452, Харківській – 275, Київській – 128, Херсонській – 94, Запорізькій – 89, Миколаївській – 88, Чернігівській – 68, Дніпропетровській – 67, Луганській – 66.
Крім того, 28 квітня внаслідок обстрілу ворогом цивільної інфраструктури м. Дніпро загинули мати та її 2-річна дочка.
Також 28 квітня внаслідок обстрілу м. Українка Київської області постраждала 13-річна дівчинка.
Зазначимо, що у ніч на 28 квітня війська РФ завдали масованого ракетного удару по Україні, випустивши 23 ракети та два безпілотники. Ворожі ракети поцілили по багатоповерхівці у місті Умань на Черкащині Також є влучання у Дніпрі – загинули жінка та трирічна дитина. Окрім цього, ще двоє осіб постраждало у місті Українка що у Київській області.
- Сьогодні, 28 квітня, Росія здійснила масований обстріл мирного населення крилатими ракетами. Очільник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко повідомив, що за час повітряної тривоги у повітряному просторі Києва було знищено 11 крилатих ракет, а також 2 безпілотники.
- Вночі 28 квітня російські окупанти вчергове завдали масованого ракетного удару по Україні. Загалом ворог випустив 23 ракети, з яких 21 було знищено силами ППО.
- В Україні триває 429-та доба повномасштабного вторгнення РФ. Протягом цього періоду часу воїни ЗСУ ліквідували більш як 189 тисяч російських окупантів.