Станом на 29 квітня 2023 року 475 дітей загинуло та понад 953 зазнали поранень різного ступеня тяжкості внаслідок повномасштабної збройної агресії Росії проти України.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора України у Telegram.

За офіційною інформацією ювенальних прокурорів, більше ніж 1 428 дітей постраждали в Україні внаслідок дій російських загарбників. Проте ці цифри не є кінцевим результатом, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях України.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 452, Харківській – 275, Київській – 128, Херсонській – 94, Запорізькій – 89, Миколаївській – 88, Чернігівській – 69, Дніпропетровській – 67, Луганській – 66.

28 квітня внаслідок обстрілу РФ цивільної інфраструктури міста Умань Черкаської області ракета влучила в 9 поверховий житловий будинок. Повністю зруйновано під’їзд багатоповерхівки. Серед загиблих 4 дітей: дівчатка 8 та 10 років та хлопчики віком 15 та 1,5 року.

Крім того, 29 квітня через обстріл ворогом Семенівського району Чернігівської області отримав поранення 14-річний хлопчик.

Нагадаємо, що вночі 28 квітня війська РФ випустили по Україні 23 ракети та 2 БПЛА. 21 ворожу ракету та безпілотники було знищено, однак дві ракети таки досягли цілі. Одна із них влучила у 9-поверхівку міста Умань. Там оголосили триденну жалобу за загиблими внаслідок ракетного удару РФ по багатоповерхівці.