Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора України у Telegram.
За офіційною інформацією ювенальних прокурорів, більше ніж 1 428 дітей постраждали в Україні внаслідок дій російських загарбників. Проте ці цифри не є кінцевим результатом, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях України.
Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 452, Харківській – 275, Київській – 128, Херсонській – 94, Запорізькій – 89, Миколаївській – 88, Чернігівській – 69, Дніпропетровській – 67, Луганській – 66.
28 квітня внаслідок обстрілу РФ цивільної інфраструктури міста Умань Черкаської області ракета влучила в 9 поверховий житловий будинок. Повністю зруйновано під’їзд багатоповерхівки. Серед загиблих 4 дітей: дівчатка 8 та 10 років та хлопчики віком 15 та 1,5 року.
Крім того, 29 квітня через обстріл ворогом Семенівського району Чернігівської області отримав поранення 14-річний хлопчик.
Нагадаємо, що вночі 28 квітня війська РФ випустили по Україні 23 ракети та 2 БПЛА. 21 ворожу ракету та безпілотники було знищено, однак дві ракети таки досягли цілі. Одна із них влучила у 9-поверхівку міста Умань. Там оголосили триденну жалобу за загиблими внаслідок ракетного удару РФ по багатоповерхівці.
- В Умані Черкаської області рятувальники продовжують розбирати завали внаслідок вчорашнього ракетного удару по багатоповерхівці, зокрема триває пошук людей, які можуть перебувати під конструкціями.
- У розвідці Великої Британії назвали ймовірні цілі масованого ракетного удару Росії по Україні вночі 28 квітня.Британські розвідники зауважили, що цей обстріл України свідчить про те, що окупанти вирішили відмовитись від далекобійних ударів
- Ввечері 28 квітня російські війська завдали ударів по території Білозерки Херсонської області. Внаслідок обстрілів загинула жінка, а ще троє осіб отримали поранення.