Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора України у Telegram.

За офіційною інформацією ювенальних прокурорів, більше ніж 1 428 дітей постраждали в Україні внаслідок дій російських загарбників. Проте ці цифри не є кінцевим результатом, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях України.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 452, Харківській – 275, Київській – 128, Херсонській – 94, Запорізькій – 89, Миколаївській – 88, Чернігівській – 69, Дніпропетровській – 67, Луганській – 66.

28 квітня внаслідок обстрілу РФ цивільної інфраструктури міста Умань Черкаської області ракета влучила в 9 поверховий житловий будинок. Повністю зруйновано під’їзд багатоповерхівки. Серед загиблих 4 дітей: дівчатка 8 та 10 років та хлопчики віком 15 та 1,5 року.

Крім того, 29 квітня через обстріл ворогом Семенівського району Чернігівської області отримав поранення 14-річний хлопчик.

Нагадаємо, що  вночі 28 квітня війська РФ випустили по Україні 23 ракети та 2 БПЛА. 21 ворожу ракету та безпілотники було знищено, однак дві ракети таки досягли цілі. Одна із них влучила у 9-поверхівку міста Умань. Там оголосили триденну жалобу за загиблими внаслідок ракетного удару РФ по багатоповерхівці.