Станом на 2 травня 478 дітей загинуло та понад 960 зазнали поранень різного ступеня тяжкості внаслідок повномасштабної збройної агресії Росії проти України.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора України у Telegram.

За офіційною інформацією ювенальних прокурорів, більше ніж 1 438 дітей постраждали в Україні внаслідок дій російських загарбників. Проте ці цифри не є кінцевим результатом, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях України.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 453, Харківській – 275, Київській – 128, Херсонській – 94, Запорізькій – 89, Миколаївській – 89, Чернігівській – 70, Дніпропетровській – 67, Луганській – 66.

Крім того, 1 травня внаслідок обстрілу російськими загарбниками с. Лизунівка Чернігівської області загинув 14-річний хлопчик.

Зазначимо, що в Україні триває 433-тя доба повномасштабного вторгнення РФ. За цей період часу українські захисники ліквідували більш як 191 тисячу російських загарбників.

Окрім цього, авіація Сил оборони за добу знищила 3 російських зенітно-ракетних комплекси та завдала 7 ударів по районах зосередження особового складу противника. Також збито ворожий розвідувальний БпЛА типу “Орлан-10”.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили пункт управління, 6 районів зосередження озброєння та військової техніки, 2 склади боєприпасів та 1 склад пально-мастильних матеріалів ворога.