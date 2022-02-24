Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони України.
Серед країн, які вже висловили Україні свою підтримку: Німеччина, Франція, Австралія, Сполучені Штати Америки, Канада, Велика Британія, Нідерланди, Польща, Литва, Латвія, Словенія, Естонія, Молдова, Данія, Швеція, Норвегія, Фінляндія, Чехія, Угорщина, Словаччина, Мексика, Північна Македонія, Албанія, Чорногорія, Португалія, Болгарія, Нова Зеландія, Кіпр, Італія, Ісландія, Грузія, Хорватія, Корея, Іспанія, Коста-Ріка, Бразилія, Японія, Боснія і Герцеговина, Ірландія, Бельгія, Колумбія, Канада, Ліберія, Перу, Сінгапур, Палестина, Беліз.
Серед головних сигналів світу:
- Росія відповідатиме за свої дії
- Свої дії міжнародна спільнота координує із НАТО та ЄС
- Росію очікує жорстка реакція
- Протягом дня очікується реакція G7, НАТО і ЄС
- Низка країн скликали екстрені засідання своїх урядів
- Актом агресії Росія виключила себе із міжнародної спільноти
- Низка країн вимагає жорстких санкцій проти РФ, включно з відключенням від SWIFT
- Деякі країни готові приймати українських біженців
- Через вторгнення РФ в Україну Молдова запроваджує надзвичайний стан
Серед міжнародних організацій, які підтримали Україну: Європейський Союз, Європейський Парламент, НАТО, ОБСЄ, ООН.
- Нагадаємо, Європейський Союз заявив, що готовий прийняти біженців з України. Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн зазначила, що вони впустять необмежену кількість громадян.
- Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що сьогодні стали реальними всі найгірші побоювання, а всі попередження про вторгнення РФ в Україну виявилися трагічно точними. Він обіцяє, що вже сьогодні проти Росії запровадять масштабні санкції, котрі зупинять економіку РФ.
- У своєму зверненні 24 лютого Президент Франції Емманюель Макрон стверджує, що російська агресія проти України є “найсерйознішою атакою на мир, стабільність у Європі за десятиліття”.
- Президент Польщі Анджей Дуда повідомив, що вже розпочав перемовини з країнами-членами НАТО і ЄС з метою узгодити відповідь на вторгнення Росії в Україну.