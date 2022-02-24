Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони України.

Серед країн, які вже висловили Україні свою підтримку: Німеччина, Франція, Австралія, Сполучені Штати Америки, Канада, Велика Британія, Нідерланди, Польща, Литва, Латвія, Словенія, Естонія, Молдова, Данія, Швеція, Норвегія, Фінляндія, Чехія, Угорщина, Словаччина, Мексика, Північна Македонія, Албанія, Чорногорія, Португалія, Болгарія, Нова Зеландія, Кіпр, Італія, Ісландія, Грузія, Хорватія, Корея, Іспанія, Коста-Ріка, Бразилія, Японія, Боснія і Герцеговина, Ірландія, Бельгія, Колумбія, Канада, Ліберія, Перу, Сінгапур, Палестина, Беліз.

Серед головних сигналів світу:

  • Росія відповідатиме за свої дії
  • Свої дії міжнародна спільнота координує із НАТО та ЄС
  • Росію очікує жорстка реакція
  • Протягом дня очікується реакція G7, НАТО і ЄС
  • Низка країн скликали екстрені засідання своїх урядів
  • Актом агресії Росія виключила себе із міжнародної спільноти
  • Низка країн вимагає жорстких санкцій проти РФ, включно з відключенням від SWIFT
  • Деякі країни готові приймати українських біженців
  • Через вторгнення РФ в Україну Молдова запроваджує надзвичайний стан

Серед міжнародних організацій, які підтримали Україну: Європейський Союз, Європейський Парламент, НАТО, ОБСЄ, ООН.