Президент США Джо Байден ще не провів офіційну пресконференцію з журналістами, хоча очолює країну 48 днів. Його попередники робили це раніше.

Про це повідомляє американський телеканал Fox News.

Під час брифінгів в Білому домі журналісти вже не раз запитували прессекретарку Джен Псакі про те, коли відбудеться офіційне спілкування президента з представниками американських медіа.

До сьогоднішнього дня, будучи в кріслі президента, Байден відповідав на питання журналістів, але офіційної пресконференції поки не було.

Його попередник Дональд Трамп зібрав журналістів на пресконференцію через 28 днів після вступу на посаду. Барак Обама – через 21 день, а Джордж Буш – на 34-й день.

Журналіст Джейк Таппер з CNN зазначив, що “15 попередників Байдена провели офіційну пресконференцію протягом 33 днів після вступу на посаду”.

У понеділок, 8 березня, Псакі сказала, що Байден збирається провести пресконференцію з журналістами до кінця березня.

“Президент відповідає на питання кілька разів на тиждень. Вчора він відповідав на питання двічі … Ми з нетерпінням чекаємо повноцінної пресконференції. Ми працюємо над встановленням остаточної дати для цього, і як тільки ми це зробимо, ми повідомимо вам все”, – сказала Псакі.

Вона зазначила, що Байден – президент, який почав керувати країною під час кризи, тому його енергія зараз спрямована в інше русло. Зокрема, він займався розробкою “Американського плану порятунку” і продовжує роботу над забезпеченням населення вакцинами від коронавірусу.

Також ще не було офіційної промови Байдена на засіданні Конгресу. Це було одним з перших кроків керівників попередніх адміністрацій. Як правило, це відбувалося в лютому. Раніше Псакі говорила, що виступ відбудеться після того, як Пала представників затвердить “План порятунку Америки”.

Псакі зазначила, що Байден таким не демонструє зневагу до ЗМІ і законодавців, а лише намагається спочатку вирішити важливіші питання.

Байден збирається виголосити своє перше звернення в якості президента у четвер, 11 березня. Саме в цей день рік тому ВООЗ оголосила коронавірус COVID-19 пандемією.

“У четвер президент виголосить своє перше звернення в прайм-таймі, як символ річниці пандемії COVID-19. Він розповість про багато жертв, принесених американським народом за останній рік, і про серйозні втрати, які понесли суспільство і сім’ї по всій країні”, – зазначила Псакі.

Це буде перший масштабний виступ Байдена з дня інавгурації.