Про це йдеться у результатах опитування соціологічної групи “Рейтинг”, проведеного 26-27 липня.

Результати опитування, проведеного серед мешканців Києва методом телефонного опитування, продемонстрували, що жителі міста краще оцінюють місцевий стан справ, аніж загальну ситуацію в країні.

Роботу президента Володимира Зеленського на добре та відмінно оцінили 24%, на задовільно – 27%, погано – 48% опитаних киян.

Натомість, 37% опитаних відмінно, або ж добре оцінюють в цілому роботу Віталія Кличка на посаді мера Києва. 39% поставили задовільні оцінки, 22% – погані.

Опитування проводилося 26-27 липня 2020 року серед мешканців Києва від 18 років і старші. Вибірка репрезентативна за віком, статтю. Вибіркова сукупність: 2000 респондентів. Метод опитування: CATI (computer-assisted telephone interviews – телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера). Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,2%.