Конституційний суд України отримав подання від народних депутатів щодо конституційності закону про ринок землі.

Про це повідомляє пресслужба КСУ.

“Суб’єкт права на конституційне подання вважає, що оспорюваний закон не відповідає низці статей Конституції України”, – йдеться в повідомленні.

Відзначається, що в КСУ надійшло конституційне подання 48 народних депутатів щодо відповідності України окремих положень закону “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо умов обороту земель сільськогосподарського призначення”.

Раніше повідомлялося, що Зеленський підписав закон “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо умов обороту земель сільськогосподарського призначення” № 552- ІХ.