Згідно з даними останніх опитувань, майже половина росіян - 48% - підтримують військові дії в Україні. У травні відсоток тих, хто підтримував війну проти України, був 72%.

По це свідчать результати опитування, проведеного російським Левада-центром.

Згідно з результатами серпневого опитування росіян щодо російсько-української війни, стежити за нею продовжують 51% росіян. 30% відповіли, що стежать “без особливої уваги”, а 14% заявили, що взагалі не цікавляться цим.

Варто зауважити, що у березні російсько-українською війною цікавились 64%, а 8% стверджували, що взагалі не цікавляться війною. У травні таких було 56% та 10% відповідно.

Росіян також запитали, чи підтримують вони дії військ РФ на території України. Ствердно відповіли 46% (у березні таких було 52%), 30% відповіли, що “швидше підтримують” (у березні 28%). Ще 8% сказали, що “швидше не підтримують” і лише 9% – зовсім не підтримують (у березні 6%).

На запитання, які почуття у них викликають військові дію РФ в Україні, більшість росіян – 48% – назвали гордість за свою країну (у березні 51%).

Водночас 31% опитаних заявили, що відчувають тривогу, страх та жах (у травні теж 31%).

На запитання про те, чи варто продовжувати військові дії, чи краще розпочати мирні перемовини, росіяни відповіли:

продовжувати військові дії – 48%

почати мирні перемовини – 44%

Варто зауважити, що у травні кількість росіян, які підтримали продовження військових дій в Україні, складала 72%.

Також найбільший відсоток росіян – 31% – вважають, що російсько-українська війна триватиме понад рік.

Окрім цього, росіян запитали, чи несуть вони моральну відповідальність за загибель мирних українців та руйнування в Україні. Відповіді такі:

звичайно, несуть відповідальність – 10% (у травні 11%)

якоюсь мірою несуть відповідальність – 23% (у травні 25%)

звичайно, не несуть відповідальності – 61% (у травні 58%)

Всеросійське опитування проводилось у період 25-31 серпня 2022 року. У ньому взяли участь 1 612 осіб старше 18-ти років зі 137-ми населених пунктів РФ.