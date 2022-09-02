По це свідчать результати опитування, проведеного російським Левада-центром.
Згідно з результатами серпневого опитування росіян щодо російсько-української війни, стежити за нею продовжують 51% росіян. 30% відповіли, що стежать “без особливої уваги”, а 14% заявили, що взагалі не цікавляться цим.
Варто зауважити, що у березні російсько-українською війною цікавились 64%, а 8% стверджували, що взагалі не цікавляться війною. У травні таких було 56% та 10% відповідно.
Росіян також запитали, чи підтримують вони дії військ РФ на території України. Ствердно відповіли 46% (у березні таких було 52%), 30% відповіли, що “швидше підтримують” (у березні 28%). Ще 8% сказали, що “швидше не підтримують” і лише 9% – зовсім не підтримують (у березні 6%).
На запитання, які почуття у них викликають військові дію РФ в Україні, більшість росіян – 48% – назвали гордість за свою країну (у березні 51%).
Водночас 31% опитаних заявили, що відчувають тривогу, страх та жах (у травні теж 31%).
На запитання про те, чи варто продовжувати військові дії, чи краще розпочати мирні перемовини, росіяни відповіли:
- продовжувати військові дії – 48%
- почати мирні перемовини – 44%
Варто зауважити, що у травні кількість росіян, які підтримали продовження військових дій в Україні, складала 72%.
Також найбільший відсоток росіян – 31% – вважають, що російсько-українська війна триватиме понад рік.
Окрім цього, росіян запитали, чи несуть вони моральну відповідальність за загибель мирних українців та руйнування в Україні. Відповіді такі:
- звичайно, несуть відповідальність – 10% (у травні 11%)
- якоюсь мірою несуть відповідальність – 23% (у травні 25%)
- звичайно, не несуть відповідальності – 61% (у травні 58%)
Всеросійське опитування проводилось у період 25-31 серпня 2022 року. У ньому взяли участь 1 612 осіб старше 18-ти років зі 137-ми населених пунктів РФ.
- За результатами опитування Reuters, більше ніж половина американців погоджуються з тим, що Сполучені Штати Америки мають продовжувати підтримувати Україну у протистоянні російським загарбникам, доки Росія не виведе свої війська.
- На тимчасово окупованих територіях України переважна більшість респондентів впевнені, що їх область має бути невіддільною частиною України, а їх добробут і безпека значно погіршилися з моменту окупації.
- За результатами опитування 6-7 серпня 2022 року, понад 40% опитаних зазначили, що серед їхніх близьких та рідних є ті, хто брав участь у воєнних діях на території України, починаючи з 2014 року. Водночас оптимальною заробітну плату військових вважають 40%, недостатньою – 32%.