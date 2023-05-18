Станом на 18 травня 482 дитини загинуло та понад 978 зазнали поранень різного ступеня тяжкості внаслідок повномасштабної збройної агресії Росії проти України.

Джерело: Офіс генпрокурора України.

За офіційною інформацією ювенальних прокурорів, більше ніж 1 460 дітей постраждали в Україні внаслідок дій російських загарбників. Проте ці цифри не є остаточним результатом, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях України.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 459, Харківській – 277, Київській – 128, Херсонській – 102, Запорізькій – 90, Миколаївській – 89, Чернігівській – 70, Дніпропетровській – 70, Луганській – 66.

Крім того, 17 травня внаслідок обстрілу російськими окупантами м. Херсон та смт Зеленівка Херсонської області загинув 5-річний хлопчик та зазнав поранення 16-річний підліток.

Зазначимо, що вночі 18 травня російські окупаційні війська вчергове обстріляли Україну. Вибухи пролунали у низці областей. Зафіксовано влучання. Не обійшлось без жертв.

За даними Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, у період з 21:00 17 травня по 05:30 18 травня, війська РФ здійснили кілька хвиль ракетних атак на Україну з різних напрямків. Загалом росіяни випустили 30 крилатих ракет морського, повітряного та наземного базування.

Запуски здійснювались із літаків стратегічної авіації: двох Ту-160 та восьми Ту-95, випущено 22 крилаті ракети Х-101/Х-555. Також із кораблів у Чорному морі випущено шість крилатих ракет “Калібр”.

Ще дві крилаті ракети “Іскандер-К” випущено із наземних оперативно-тактичних ракетних комплексів.

Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони України, знищено 29 крилатих ракет.

Також збито два ударних БпЛА Shahed-136/131 та два розвідувальних БпЛА оперативно-тактичного рівня.