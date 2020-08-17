49-й Київський міжнародний кінофестиваль “Молодість” оголосив склад журі конкурсних програм.

Міжнародний конкурс

Лоран Даніелу (Франція), голова журі, засновник компанії з виробництва та дистрибуції LOCO FILMS;

Айсте Діржюте (Литва), актриса, кінопродюсерка;

Пилип Іллєнко (Україна), ексголова Державного агентства України з питань кіно, кінопродюсер;

Вікторія Трофіменко (Україна), режисерка і продюсерка.

Національний конкурс

Кшиштоф Ґєрат (Польша), кінознавець;

Марина Рощина (Україна), режисерка;

Євгенія Яцута (Україна), співвласниця, директорка та виконавча продюсерка компанії Radioaktivefilm.

Sunny Bunny

Яір Гохнер (Ізраїль), художній директор TLVFest, кінорежисер;

Надія Парфан (Україна), режисерка та дистриб’юторка;

Іван Козленко (Україна), генеральний директор Національного центру Олександра Довженка.

Міжнародний конкурс

Лоран Даніелу



Лоран Даніелу починав кар’єру з роботи культурного аташе Посольства Франції в Москві та консульства в Лос-Анджелесі. Він писав для газет Le Monde та Cahiers du Cinéma. У Парижі став співзасновником двох успішних журналів – Synopsis і Zurban. До 2014 року був керівним директором Rezo Films International – паризької компанії з міжнародної дистрибуції. У 2011–2016 роках Даніелу був головою правління A.D.E.F. – Французької асоціації кіноекспорту, яка представляє усі французькі дистриб’юторські компанії. У 2015 році створив у Парижі нову компанію з виробництва та дистрибуції LOCO FILMS.

Айсте Діржюте

Айсте Діржюте литовська кіноакторка, найбільше відома завдяки своїй ролі у фільмі “Літо Свнґайле” (реж. Аланте Каваїте), який отримав нагороду за найкращу режисуру на кінофестивалі “Санденс” 2015 року. Закінчила акторський факультет Литовської академії музики та театру. Знімалась у багатьох міжнародних кінопроєктах. У 2020-му почала роботу над власним сценарієм і стала співсценаристкою фільму The passion разом із Ґерманом де ла Фуенте. Айсте Діржюте також є відомою феміністкою, активісткою та борчинею за рівні права для ЛҐБТК+ спільноти.

Пилип Іллєнко

Пилип Іллєнко український кінопродюсер, актор і колишній голова Державного агентства України з питань кіно (2014–2016). Брав участь у підготовці угод про копродукцію з Канадою та Ізраїлем, а також у перемовинах щодо приєднання України до “Єврімаж”. Пилип Іллєнко був продюсером українського фестивалю короткометражного кіно “Відкрита ніч” (2007–2014) і генеральним директором виробничої компанії ТОВ “Іллєнко Фільм” (2008–2014). З вересня 2019 року – незалежний кінопродюсер.

Іванна Сахно

Іванна Сахно народилася 1997 року в Києві. З раннього дитинства знімалася в українських телепередачах. У 2013 році вийшов фільмі “Іван Сила” (реж. Віктор Андрієнко), де актриса зіграла головну роль. У 2017 році вона переїхала до Лос- Анджелеса, де стала відома завдяки ролям у таких фільмах як “Тихоокеанський рубіж: Повстання” (реж. Стівен С. Денайт, 2018), “Шпіон, який мене кинув” (реж. Сюзанна Фоґель, 2018) та телесеріалі Hulu HIGH FIDELITY (2020). Іванна зіграла головну роль у фільмі Let it snow (реж. Станіслав Капралов).

Вікторія Трофіменко



Вікторія Трофіменко українська режисерка, сценаристка та продюсерка. Навчалася на факультеті режисури телебачення в КНУТКіТ ім. І. К. Карпенка-Карого, де викладає з 2018 року. Фільм “Брати.Остання сповідь” (2013) був її режисерським повнометражним дебютом. Зараз працює над стрічкою “Яків”. Засновниця компанії “Альба Фільм” і освітньої лабораторії Fil Ave.

Національний конкурс

Кшиштоф Ґєрат

Кшиштоф Ґєрат польський кінознавець. Навчався в Інституті мистецтв Польської академії наук у Варшаві. Співзасновник і колишній директор Фестивалю єврейської культури, кіноцентру Graffiti та фонду Film Polski. Був віцемером Кракова, директором Державного агентства Польщі з питань кіно і телебачення та генеральним секретарем Асоціації кінорежисерів Польщі. З 2000 року Кшиштоф – директор Краківського міжнародного кінофестивалю. Засновник і президент Краківського кінофонду, який просуває польське документальне і короткометражне кіно за кордоном.

Марина Рощина

Марина Рощина народилася 1988 року в місті Дрезден. Випускниця Київського національного університету театру, кіно і телебачення ім. І. К. Карпенка-Карого. Режисерка короткометражних фільмів “Так закінчилось літо” (2013) та “В радості, і тільки в радості” (2018), який переміг у Національному конкурсі КМКФ “Молодість” 2019 року.

Євгенія Яцута

Євгенія Яцута співвласниця, директорка та виконавча продюсерка компанії Radioaktivefilm. За 20 років діяльності в портфоліо компанії зібралися тисячі рекламних проєктів, сотні музичних відео й десятки документальних та ігрових фільмів. Radioaktivefilm сприяла виробництву фільму “Смерть Сталіна” (2017) Армандо Януччі, відзначеного премією Європейської кіноакадемії в номінації “Найкраща комедія”, мінісеріалу “Чорнобиль” (2019) від HBO, який отримав 19 номінацій та завоював 10 нагород “Еммі”, і найуспішнішого французького телевізійного серіалу останніх років Le Bureau des légendes від Canal+.

Sunny Bunny

Яір Гохнер

Яір Гохнер художній директор TLVFest, ізраїльський кінорежисер. Його перший повнометражний фільм Yeladim Tovim (2005) отримав багато нагород, зокрема премію “Видатний молодий талант” на ЛҐБТ-кінофестивалі “Аутфест” та Ґран-прі журі міжнародного ЛҐБТ-кінофестивалю в Монреалі image+nation. У 2007-му вийшла його друга повнометражна кінострічка Antarctica. У 2008-му він став співавтором фільму Fuking different Tel Aviv, який брав участь у програмі Берлінале-2009. Яір Гохнер також є художнім директором міжнародного ЛҐБТ-кінофестивалю TLVFest з моменту його заснування у 2006 році.

Іван Козленко

Іван Козленко генеральний директор Національного центру Олександра Довженка. Запровадив низку освітніх і популяризаторських проєктів: “Коло Дзиґи”, “Українська нова хвиля”, “Культурфільм” тощо. 2010 року заснував Фестиваль німого кіно та сучасної музики “Німі ночі” в Одесі, метою якого є реактуалізація українського кіноавангарду. Упорядник та видавець DVD-колекції української німої кінокласики “Українське німе / Ukrainian Re-Vision”. Автор роману “Танжер”, відібраного в короткий список національної книжкової премії “Книга року ВВС”.

Надія Парфан

Надія Парфан режисерка, кураторка, кінодистриб’юторка. Повнометражний дебют Надії “Співає Івано-Франківськтеплокомуненерго” (2019) отримав премію Української кіноакадемії “Золота Дзиґа” як найкращий документальний фільм року, а також премію Спілки кінокритиків “Кіноколо”. Засновниця й креативна директорка міжнародного фестивалю “86” у місті Славутичі (2015–2018). Засновниця онлайн-платформи Takflix.com, що просуває українське кіно в інтернеті.