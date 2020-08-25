Фільм продюсерки Анни Капустіної та режисерки Ірини Цілик "Земля блакитна, ніби апельсин" покажуть на урочистій Церемонії нагородження фестивалю "Молодість" 29 серпня 2020 року. Подія пройде у кінотеатрі під Аркою Дружби Народів.

“Земля блакитна, ніби апельсин” — дебютна повнометражна документальна стрічка режисерки Ірини Цілик. Вперше в історії українського кіно фільм вітчизняного режисера отримав нагороду за кращу режисуру у конкурсній програмі в одному з найбільш важливих фестивалів світу “Санденс”. Кінопроєкт фільму “Земля блакитна, ніби апельсин” став одним із переможців Десятого конкурсного відбору ДержКіно.

У травні 2020 фільм здобув два головних призи у національному та міжнародному конкурсах Міжнародного фестивалю документального кіно про права людини Docudays UA.

Воєнні дії на сході України тривають шостий рік. Обстріли у Красногорівці (“червона зона” Донецької обл.), де живуть мати-одиначка Ганна та її четверо дітей, не припиняються. Але поки зовнішній світ складається з вибухів та хаосу, дім наших героїв повен життя і світла. Мама й діти мають різні захоплення, грають на різних музичних інструментах і, що найцікавіше, знімають самотужки фільми про своє життя під час війни.

Творчий процес ставить питання про те, яку силу має мистецтво в темні часи? Як розказати про війну, користуючись художніми засобами? Можливо, кінозйомки як психодрама дозволяють Ганні та її дітям говорити в такий спосіб про власні травми і зберегти в собі людяність та життєрадість.

Режисерка: Ірина Цілик

Продюсерки: Анна Капустіна, Ґєдре Жицкіте

Камера: В’ячеслав Цвєтков

Звук: Йонас Максвитіс

Монтаж: Іван Банніков, Ірина Цілик

Виробництво: Albatros Communicos, Moonmakers

Дистрибуція: CAT&Docs

Насправді, наш фільм не про війну, вона виступає тут лише тлом. Це фільм про дорослішання. Про балансування між війною та миром. Про самотерапію за допомогою

кіно. І про багато інших речей, які можуть бути близькими та зрозумілими різним людям у світі.

— Ірина Цілик, Переможці “Санденс-2020” // Moviegram, 2 лютого 2020

49-й Міжнародний кінофестиваль “Молодість” триває з 22 по 30 серпня 2020 року

Офіційний сайт: https://molodist.com/

Повний розклад показів: https://molodist.com/schedule

Квитки на сеанси: https://ticketsbox.com/molodist/

Facebook @molodistkiff

Telegram @MolodistKIFF

Instagram @molodist_kiff

Twitter @molodist_IFF