Заяву опублікував постійний представник України при ООН Сергій Кислиця у своєму Twitter.
“Ми однозначно засуджуємо дії РФ в Україні, зокрема примусову депортацію українських дітей, а також інші серйозні порушення щодо дітей, вчинені російськими військами в Україні”, — наголосили підписанти заяви.
Наголошується, що жодна російська дезінформація не зможе заперечити правдивість цього питання або захистити злочинців від відповідальності.
Згідно з опублікованою заявою, наразі росіяни продовжують зловживати повноваженнями та привілеями постійного члена Радбезу ООН, аби поширювати дезінформацію про масштабне викрадення та незаконну примусову депортацію українських дітей.
У заяві зазначається, що факти депортації українських дітей до РФ є очевидними. Крім того:
- російська влада затримала та примусово депортувала понад 19,5 тисячі українських дітей з України до РФ. Йдеться про навмисне відокремлення дітей від батьків і викрадення дітей із дитячих будинків перед відправленням до Росії;
- незалежна Міжнародна слідча комісія ООН щодо України визначила, що передання та депортація Росією дітей у межах України й до РФ порушує міжнародне гуманітарне право та є воєнним злочином;
- на президента РФ Володимира Путіна та російську уповноважену з прав дітей Марію Львову-Бєлову МКС видав ордери на арешт за незаконну депортацію українських дітей.
Заяву підписали: Європейський Союз, Андорра, Албанія, Австралія, Австрія, Бельгія, Боснія і Герцеговина, Болгарія, Канада, Хорватія, Кіпр, Чехія, Данія, Естонія, Фінляндія, Франція, Німеччина, Грузія, Греція, Гватемала, Угорщина, Ісландія, Ірландія, Італія, Японія, Південна Корея, Латвія, Ліхтенштейн, Литва, Люксембург, Мальта, Молдова, Монако, Чорногорія, Нідерланди, Нова Зеландія, Північна Македонія, Норвегія, Польща, Португалія, Румунія, Сан-Марино, Словаччина, Словенія, Іспанія, Швеція, Швейцарія, Україна, Велика Британія та США.
- Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький та президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у співпраці з Україною започаткували ініціативу для повернення українських дітей, яких викрали російські загарбники. Відтак, у межах цієї ініціативи Європейський союз планує організувати конференцію.
- Прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан заявив, що Росія поводиться з дітьми як із “воєнною здобиччю”.
- Виданий Міжнародним кримінальним судом (МКС) президенту РФ Володимиру Путіну ордер на арешт є пожиттєвим. Він залишатиметься підозрюваним, доки не постане перед судом або поки його не буде виправдано.