49 країн світу та Європейський Союз підписали спільну заяву, засуджуючи незаконну депортацію українських дітей до РФ.

Заяву опублікував постійний представник України при ООН Сергій Кислиця у своєму Twitter.

“Ми однозначно засуджуємо дії РФ в Україні, зокрема примусову депортацію українських дітей, а також інші серйозні порушення щодо дітей, вчинені російськими військами в Україні”, — наголосили підписанти заяви.

Наголошується, що жодна російська дезінформація не зможе заперечити правдивість цього питання або захистити злочинців від відповідальності.

Згідно з опублікованою заявою, наразі росіяни продовжують зловживати повноваженнями та привілеями постійного члена Радбезу ООН, аби поширювати дезінформацію про масштабне викрадення та незаконну примусову депортацію українських дітей.

У заяві зазначається, що факти депортації українських дітей до РФ є очевидними. Крім того:

російська влада затримала та примусово депортувала понад 19,5 тисячі українських дітей з України до РФ. Йдеться про навмисне відокремлення дітей від батьків і викрадення дітей із дитячих будинків перед відправленням до Росії;

незалежна Міжнародна слідча комісія ООН щодо України визначила, що передання та депортація Росією дітей у межах України й до РФ порушує міжнародне гуманітарне право та є воєнним злочином;

на президента РФ Володимира Путіна та російську уповноважену з прав дітей Марію Львову-Бєлову МКС видав ордери на арешт за незаконну депортацію українських дітей.

Заяву підписали: Європейський Союз, Андорра, Албанія, Австралія, Австрія, Бельгія, Боснія і Герцеговина, Болгарія, Канада, Хорватія, Кіпр, Чехія, Данія, Естонія, Фінляндія, Франція, Німеччина, Грузія, Греція, Гватемала, Угорщина, Ісландія, Ірландія, Італія, Японія, Південна Корея, Латвія, Ліхтенштейн, Литва, Люксембург, Мальта, Молдова, Монако, Чорногорія, Нідерланди, Нова Зеландія, Північна Македонія, Норвегія, Польща, Португалія, Румунія, Сан-Марино, Словаччина, Словенія, Іспанія, Швеція, Швейцарія, Україна, Велика Британія та США.