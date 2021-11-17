Про це йдеться у матеріалі організації.
Опитування проводилося у липні-серпні 2021 року соціологічною організацією InMind. Було опитано 4000 респондентів у 12 областях України, а похибка не перевищує 2,5%.
Результати опитування показали значне збільшення кількості громадян, які правильно визначили правдиву інформацію – цього разу це склало 33% у порівнянні з 11% у 2020 році та 24% у 2021.
Хоча щодо поширення дезінформації про COVID-вакцини результати були не такими позитивними.
68% опитаних чули історію про те, що COVID-вакцина є небезпечнішою за сам коронавірус, а 49% сказали, що вважають це правдою.
“Більше людей, ніж будь-коли, покладаються на соціальні мережі для отримання новин і, як наслідок, стикаються з неправдивими та зловмисними наративами, які ставлять їх життя під загрозу”, – заявила директорка ГО “Інтерньюз-Україна” Джилліан МакКормак.
Також опитування виявило проблеми з телебаченням як джерелом новин та інформації. Лише 46% респондентів сказали, що дивляться телебачення для отримання новин (у 2015 таких було 85%). Довіра до ТБ впала до найнижчого рівня з початку опитування, і лише 40% респондентів сказали, що довіряють телевізійним новинам.
Дослідники виявили, що 63% респондентів використовували соціальні мережі для отримання новин. Facebook залишається найпопулярнішим соціальним медіа серед українців, а Telegram продовжує залишатися популярним майже для всіх вікових груп (крім 50+).
Але при цьому, відсоток довіри до онлайн-медіа знизився з 48% у 2020 році до 44% у 2021. Респонденти казали, що іноді вважають їх ненадійними та упередженими. Також тільки 20% українців готові платити за доступ до своїх улюблених онлайн-медіа.
Наостанок майже половина опитаних (45%) сказали, що відчувають недостатню поінформованість про реформи, котрі відбуваються у сферах освіти, пенсійного забезпечення, охорони здоров’я, енергетики, землі та децентралізації.
- Згідно з оновленим президентським рейтингом, опублікованим 16 листопада 2021 року, рівень підтримки Зеленського впав до рекордних 23%.
- Рейтинг партій очолює “Слуга народу”, яку готові підтримати 18,0% серед тих, хто буде голосувати та визначився із вибором, наступною йде “Європейська солідарність” – 13,9%.