З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, від рук російських окупантів загинуло 263 дітей. Натомість кількість поранених зросла до 491.

Про це повідомили у пресслужбі Офісу генерального прокурора.

Загалом в Україні унаслідок вторгнення російських окупантів на територію України постраждало понад 754 дитини.

Проте ці цифри не є кінцевим результатом розслідувань. Адже досі триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Кількість постраждалих дітей по областях:

Донецька – 192

Харківська – 132

Київська – 116

Чернігівська – 68

Луганська – 53

Херсонська – 52

Миколаївська – 48,

Запорізька – 30

Сумська – 17

м. Києві – 16

Житомирська – 15

7 червня внаслідок обстрілів окупантами селища Роти Бахмутського району Донецької області поранення отримало двоє дітей 14 та 17 років.

Також 8 червня в Миколаївській області від вибухової хвилі постраждав 11-річний хлопчик.

Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 1971 заклад освіти. З них 194 повністю зруйновано.