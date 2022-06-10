Про це повідомили у пресслужбі Офісу генерального прокурора.
Загалом в Україні унаслідок вторгнення російських окупантів на територію України постраждало понад 754 дитини.
Проте ці цифри не є кінцевим результатом розслідувань. Адже досі триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.
Кількість постраждалих дітей по областях:
- Донецька – 192
- Харківська – 132
- Київська – 116
- Чернігівська – 68
- Луганська – 53
- Херсонська – 52
- Миколаївська – 48,
- Запорізька – 30
- Сумська – 17
- м. Києві – 16
- Житомирська – 15
7 червня внаслідок обстрілів окупантами селища Роти Бахмутського району Донецької області поранення отримало двоє дітей 14 та 17 років.
Також 8 червня в Миколаївській області від вибухової хвилі постраждав 11-річний хлопчик.
Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 1971 заклад освіти. З них 194 повністю зруйновано.
- Нагадаємо, що російські солдати розгромили українську школу в селі Катюжанка. Після чого вони залишили повідомлення для учнів – нібито із закликом до миру.
- Станом на початок 107-ої доби повномасштабної російсько-української війни, найактивніші бойові дії тривають у Донецькій та Луганській областях, які окупанти намагаються захопити повністю. На інших напрямках лінії фронту російські армійці проводять заходи з оборони, щоб не дозволити ЗСУ звільнити тимчасово окуповані території.
- Триває 107-ма доба повномасштабної російсько-української війни. За час широкомасштабного вторгнення в Україну, російські загарбники вже втратили майже 32 тисячі армійців.