Мобільні оператори почали надавати послуги 4G зв'язку на ще восьми станціях київського метрополітену.

Про це повідомили в прес-службі Київської міськадміністрації.

У п’ятницю, 3 липня, мобільні оператори запустили 4G на ще восьми станціях столичного метро.

За словами мера Києва Віталія Кличка, запуск став можливим завдяки раніше укладеному договору між КП “Київський метрополітен” та українськими операторами мобільного зв’язку. Оператори отримали право на модернізацію частини обладнання, встановленого на станціях метро, ​​до стандарту 4G.

Таким чином, зв’язок 4G працює вже на 9 станціях київського метро: “Академмістечко”, “Житомирська”, “Святошин”, “Героїв Дніпра”, “Мінська”, “Оболонь”, “Сирець”, “Дорогожичі” і “Лук’янівська”.