Програмою конференції передбачено більше 30 доповідей про:

  • Containerization and virtualization
  • DevOps tools and approaches
  • Cloud and digital platforms
  • CI and CD
  • SecOps and TestOps
  • DevOps Culture

Що для учасників:

  • особистий закритий кабінет з унікальним доступом до всіх активностей конференції
  • 3 паралельних треку доповідей від кращих міжнародних фахівців
  • сесії “питання-відповідь” після кожної доповіді напрямки зі спікером
  • online активності та розіграші призів від партнерів конференції
  • доступ до усіх відео матеріалів конференції
  • online afterparty (вас чекає захоплююча онлайн гра квіз від “Гедоніст”)