Програмою конференції передбачено більше 30 доповідей про:
- Containerization and virtualization
- DevOps tools and approaches
- Cloud and digital platforms
- CI and CD
- SecOps and TestOps
- DevOps Culture
Що для учасників:
- особистий закритий кабінет з унікальним доступом до всіх активностей конференції
- 3 паралельних треку доповідей від кращих міжнародних фахівців
- сесії “питання-відповідь” після кожної доповіді напрямки зі спікером
- online активності та розіграші призів від партнерів конференції
- доступ до усіх відео матеріалів конференції
- online afterparty (вас чекає захоплююча онлайн гра квіз від “Гедоніст”)