5-7 листопада у виставковому центрі "АККО Інтернешнл" (Київ, проспект Перемоги, 40-Б) відбудеться єдина в Україні виставка, яка представляє індустрію зимових видів спорту, туризму і активного відпочинку − Winter Sport Expo 2020. Захід буде корисним та вигідним як оптовим компаніям, мережам магазинів, спортивним центрам, так і любителям зимових видів спорту.

Цього року формат виставки розширено (b2b + b2c)! Учасники заходу матимуть змогу налагодити зв’язок з бізнес партнерами – b2b аудиторією, а також взаємодіяти із кінцевим споживачем – b2c аудиторією та реалізовувати свою продукцію відразу на стенді, відповідно, відвідувачі зможуть придбати необхідні товари на виставці.

“Як найкраще відпочити?”, “Де купити спорядження?”, “Як правильно його підібрати і де випробувати?”, “Які гірські масиви найкрасивіші і куди варто поїхати в першу чергу?” – на всі ці питання з легкістю можна знайти відповіді, відвідавши Winter Sport Expo 2020.

Тематичні розділи виставки:

Winter Sports Salon:

Спорядження: лижі, сноуборди, ковзани, санки, гірськолижне та сноубордичне кріплення, снігоступи та інше

Зимовий одяг: гірськолижний та сноубордичний одяг, термоактивний спортивний одяг, термоактивна білизна, краги та рукавиці, підшоломники, балаклави, бафи та інше

Зимове взуття: гірськолижне, сноубордичне, трекінгове та спортивне взуття та інше

Захисне екіпірування: шоломи, маски, щитки, нагрудники, налокітники та інше

Зимовий інвентар: гірськолижні та лижні палиці, ключки та шайби, чохли для спорядження, трекінгове спорядження для зимових походів, намети і тенти, лавинне спорядження, інструменти для ремонту спорядження та інше

Лижні симулятори, тренажери та системи тестування зимового обладнання

Гаджети та екшн-камери для екстремалів

Спортивне харчування

Засоби догляду: воск, мастила, парафіни, спреї та інше

Outdoor Salon:

Обладнання для гірськолижних комплексів та трас

Спеціалізована зимова техніка (снігоходи, ратраки, снігоприбиральні машини, обладнання для льодових ковзанок)

Winter Travel Salon:

Гірськолижні курорти

Гірськолижні школи

Екстрим-тури

Туристичні агенції

Спортивний туризм

Sport Medicine Salon:

Центри спортивної та медичної реабілітації

Лікувальні курорти та санаторії

Обладнання та товари для фізіотерапії, реабілітації та спортивної медицини

Спортивна фармакотерапія

Невідкладна медична допомога у спорті

Консультації та комплексний юридичний супровід

На виставці, в рамках Winter Sports Salon, візьмуть участь вітчизняні та світові виробники, постачальники професійного спорядження, захисного екіпірування, інвентарю для активного зимового відпочинку та спортивного туризму. Вони представлять на розгляд професійної публіки і просто любителів екстремального спорту свою продукцію, продемонструють новинки, а також допоможуть підібрати ідеальний варіант.

В експозиції буде представлено широкий асортимент спортивного зимового одягу та взуття. Компанії-учасники презентуватимуть свої нові колекції від відомих, провідних брендів, розкажуть про особливості кожної з них і про їх унікальні властивості.

Також на виставці можна буде ознайомитися та придбати товари, які сьогодні користуються особливою популярністю, і без яких вже важко уявити будь-які екстремальні заняття спортом – це різноманітні гаджети та екшн-камери.

І звісно, не варто забувати про такі необхідні деталі, як засоби догляду за спортивним спорядженням, ми подбали про наявність цієї продукції на стендах компаній.

Важкою артилерією в експозиції виступить обладнання для гірськолижних комплексів, трас та спеціалізована зимова техніка, що буде представлена окремим салоном – Outdoor Salon.

Запорука ідеального відпочинку – це ретельно підібране місце для нього. На Winter Travel Salon відвідувачів ознайомлять з популярними і відмінно обладнаними гірськолижними курортами, на яких є все необхідне для відпочинку і катання. Туристичні агенції нададуть вичерпну інформацію про найвідоміші гірськолижні курорти та їхню інфраструктуру, запропонують екстрим-тури та найкращі місця для спортивного туризму.

Виставка буде актуальною та корисною у тому числі для тих, кого цікавить спортивна реабілітація – Sport Medicine Salon. Тут учасники матимуть змогу отримати повну та детальну інформацію про центри спортивної та медичної реабілітації, лікувальні курорти та санаторії, обладнання та товари для фізіотерапії, реабілітації та спортивної медицини, невідкладну медичну допомогу у спорті.

Зверніть увагу, що в рамках виставки безперервно проходитимуть презентації, конференції та майстер-класи з виступами відомих спортсменів, представників світових компаній, брендів та експертів із зимових видів спорту. Саме тут можна зустріти олімпійських чемпіонів, поспілкуватися, зробити фото або отримати автограф на власному борді!

Завітай на Winter Sport Expo 2020, щоб заздалегідь підготуватися до зимового спортивного сезону. Не потрібно марно витрачати години в роздумах, ваганнях, обираючи в мережі потрібне спорядження, екіпірування, одяг. А чи якісне, а чи підійде, а чи справді з вказаного матеріалу. Прийди, побач на власні очі, випробуй, придбай найвигідніше для себе. Єдина, унікальна виставка з найбільшим асортиментом. Усе найкраще тут і зараз!

Йди до цілі комфортно та безпечно завдяки Winter Sport Expo 2020. Кожна деталь має значення, кожен крок веде до перемоги.

Реєструйся на відвідування виставки тут: http://sportexpo.kiev.ua/reiestratsiia-na-vidviduvannia-vystavky

А щоб взяти участь зі стендом, бронюй місце для своєї компанії за цим посиланням: http://sportexpo.kiev.ua/zayavka-na-uchast

Дата проведення: 5-7 листопада 2020 року

Адреса: виставковий центр “АККО Інтернешнл”, м. Київ, пр-т Перемоги 40-Б, парк імені Пушкіна, поруч із метро “Шулявська” або “Політехнічний Інститут”