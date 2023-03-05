Про це повідомляють #Букви.

Всесвітній день енергоефективності. Мета його проведення – проінформувати населення про важливість заощадження енергії та навчити домогосподарства та комерційних споживачів раціональніше використовувати енергоносії. З кожним роком проблеми, пов’язані з використанням енергії набувають більшої актуальності.

Вперше ідея запровадити це свято з’явилася у 1998 на тематичній конференції, присвяченій проблемам енергоефективності, що відбулася в Австрії. На відміну від простого заощадження енергії, яке полягає у простому зниженні використання енергоносіїв, енергоефективність полягає у корисному, раціональному її витрачанні. Питання енергоефективності актуальне як для домогосподарств, так і для комерційних структур.

В 70-х роках минулого століття в багатьох країнах на державному рівні почали розробляти та активно розвивати прогресивні програми, що дозволяють підвищувати енергоефективність. Зокрема, було розроблено міжнародний стандарт для керування енергосистемами – ISO 50001.

Міжнародне енергетичне агентство регулярно надає дані щодо рівня енергоефективності в різних державах. Так, цей показник щодо України в 2014 році складав 60% від показників, що спостерігались у країнах Європейського союзу. 60% програм з енергоефективності в нашій державі присвячено житловому та промисловому секторам.

У різних країнах світу цього дня святкують:

Іран – День посадки дерев

Азербайджан – День фізичної культури та спорту

Киргизстан -День працівника судової системи.

Цього дня у світі:

1558 — Франциско Фернандес, медик за освітою, був посланий королем Іспанії Філіпом ІІ в Мексику для вивчення рослин та продуктів харчування. Ця дата вважається появою тютюну в Європі.

1616 — книга Миколая Коперника “Про обертання небесних сфер” отримала своє місце в Індексі заборонених книг.

1770 — “Бостонська бійня”: розстріл англійськими солдатами натовпу мешканців під час заворушень у Бостоні (убито 5 осіб).

1774 — у дворі паризького Палацу правосуддя королівським катом спалено мемуари П’єра Бомарше про свавілля судових органів.

1792 — революційний уряд Франції закрив університет Сорбонна і всі теологічні факультети в країні.

1824 — почалась перша англо-бірманська війна.

1836 — Семюель Кольт представляє промисловий зразок револьвера (калібр 0,34).

1842 — підрозділ мексиканської армії чисельністю близько 500 вояків окуповує Техас, а потім швидко повертається до Ріо Гранде.

1861 — оголошений маніфест Олександра II про скасування кріпацтва в Росії.

1868 — у Великій Британії запатентований степлер.

1877 — у Великому театрі пройшла прем’єра балету Чайковського “Лебедине озеро”.

1904 — Нікола Тесла описує процес формування кульової блискавки.

1907 — друга Рада відкривається Санкт-Петербурзі, російські військові розганяють мирну демонстрацію чисельністю близько 40 000 осіб.

1912 — італійська армія вперше використовує авіацію з військовою метою: здійснена повітряна розвідка позицій за Турецькою лінією.

1933 — Велика Депресія: Президент США Франклін Рузвельт оголошує «банківський вихідний», що зачинив усі банки США, та заморозив усі фінансові операції.

1933 — у Німеччині націонал-соціалісти виграли парламентські вибори з 44 відсотками голосів.

1940 — Політбюро ЦК ВКП(б) офіційно прийняло рішення про застосування найвищої міри покарання щодо польських військовополонених, які сиділи у радянських концтаборах після окупації Польщі. Більш як 20 тисяч людей одномоментно засуджені до розстрілу (Катинська трагедія).

1946 — Вінстон Черчилль вжив словосполучення “Залізна Завіса” у своїй промові в Фултоні; почалась Холодна війна.

1960 — сержант Елвіс Преслі демобілізувався з Армії США.

1970 — набрав чинності Договір про нерозповсюдження ядерної зброї.

1970 — остаточно виявлені атоми 105-го елемента, названого пізніше дубнієм.

1979 — космічний апарат “Вояджер-1” досягнув найтіснішого зближення з Юпітером.

1982 — Венера 14, радянський супутник прибув на планету Венера.

1995 — запрацював вебсервіс IRC, який діє й досьогодні.

1998 — NASA заявляє, що супутник Clementine на орбіті Місяця виявив достатні поклади води для забезпечення людської колонії на Місяці.

2000 — британські науковці вперше у світі провели успішну операцію з клонування свиней.

Яке сьогодні церковне свято:

День пам’яті єпископа Льва Катанського. Його ще часто називають Лев Чудотворець — єпископ міста Катанія на Сицилії. Визнаний християнською церквою святим. Народився в італійському місті Равенна і був єпископом міста Катанії на Сицилії. Побожного владику Бог наділив даром чудотворення. Завдяки його молитві сліпі бачили, біснуваті звільнялися від злого духа, а поганські ідоли падали на землю.



Помер Лев Катанський у глибокій старості і поховали його у збудованій ним церкві св. Лукії. При його святих мощах, з яких випливало цілюще миро, діялися численні чуда.

Прикмети:

Сніг з дощем – буде відлига та бурхливе розливання рік.

Зграї воронів та галок ліють у небі – буде снігопад.

Якщо пішов сніг – рік буде неврожайним і бідним.

Якщо людина захворіла – хвороба буде проходити довго.

Якщо в цей день викинути старе взуття – весь рік буде в достатку.

Традиції:

У давні часи існувала прикмета, що 5 березня не можна дивитися на нічне небо, щоб випадково не побачити падаючу зірку. Наші предки вважали, що падаюча зірка в цей день обіцяє швидку смерть когось із близьких.

День його пам’яті 5 березня вважається вдалим для відвідування лікаря і проведення будь-яких медичних процедур. А у лікарів сьогодні вдало проходять всі операції.

У день святого Лева жінки пекли пісочне печиво на коров’ячому маслі. А чоловіки в цей день розпалювали велике багаття у дворі, і спалювали старі, зламані і непотрібні речі. Вірили, що такий обряд “оновлення” принесе щастя в будинок, а багаття прискорить настання весни.

Іменини:

Корнилій, Лев, Ярослав, Агафон, Сидір, Корній, Віссаріон, Ісидор, Розалія, Віктор.