Інтер'єрна мода навряд чи підштовхує вас робити ремонт щороку, але нові тренди цілком здатні подарувати цікаві ідеї, які зроблять ваш дім більш затишним.

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Сьогодні ми поговоримо про п’ять найголовніших напрямків в оформленні житла. А дізнатися більше про актуальні тренди та неординарні меблеві рішення допоможе блог Viyar Bazar, де вас чекають цікаві статті про інтер’єр!

Топ-5 основних інтер’єрних трендів

Вільне планування – дизайнери інтер’єрів закликають ділити простір на зони, а не на приміщення. Це гарна новина для тих, хто давно вже збирався прибрати зайві стіни, але не наважувався зробити це. Головне не чіпати несучі конструкції будинку. Таке рішення візуально збільшує помешкання, підвищує природне освітлення, робить інтер’єр більш сучасним.

Натуральні матеріали та теплі кольори – це може бути лаконічний екостиль чи романтичне кантрі. Вони роблять житло більш комфортним, сприяють розслабленню та повноцінному відпочинку.

Менше гострих кутів – дизайн, в основі якого лежать округлі форми, сприймається більш приємним для ока. Таке оформлення пасує помешканню будь-якої площі. Аби завершити картину, додайте ще кілька м’яких пуфів, пухнастий килимок та яскраві подушки.

Легкі трансформовані меблі – європейська мода на максимально зручні, легкі та функціональні предмети побуту врешті дісталася України. Вони дозволяють зробити навіть маленьку квартиру візуально просторою. Головне обирати дійсно надійні, міцні моделі. Найкращим рішенням буде індивідуальне замовлення меблів.

Ремісничий декор – неординарні меблі та хенд-мейд декор стануть родзинкою помешкання. Вони допоможуть розставити акценти, надати простору «фактурності». Особливо ціняться вироби з натуральних матеріалів, з грубою обробкою, та вкриті прозорим лаком замість звичайної фарби.

Індивідуальні рішення для вашого дому

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Також зробити житло більш сучасним та зручним допоможуть статті про інтер’єр від експертів порталу Viyar Bazar, де чимало корисних порад. Вони завжди раді підказати стильні рішення для вашого дому!