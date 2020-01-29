Нові факти від колишнього радника з національної безпеки Білого дому Джона Болтона, викладені в його неопублікованій книзі, можуть ускладнити судовий розгляд у справі про імпічмент президента Дональда Трампа.

Уривки з книги опублікувало американське видання The New York Times.

У книзі підтверджується, що заморозка військової допомоги Україні в липні 2019 року було пов’язана з оголошенням нею розслідувань щодо одного з конкурентів Трампа на президентських виборах 2020 року – Джо Байдена.

5 фактів з книги:

Трампа неодноразово просили розморозити допомогу Україні

У серпні під час розмови з Трампом Болтон висловив свою стурбованість затримкою виділеної Конгресом допомоги Україні в розмірі 391 млн доларів.

Трамп відповів, що не хотів би надавати допомогу Україні, поки офіційні особи не передадуть всі наявні у них матеріали про російське розслідування, що стосується Байдена та прихильників Хілларі Клінтон в Україні.

У своїх заявах Трамп апелював до нічим необґрунтованих тверджень його адвоката Рудольфа Джуліані, який шукав будь-які спроби України нанести політичну шкоду Трампу.

Трамп мав розбіжності з представниками національної безпеки

За словами Болтона, держсекретар Майк Помпео та міністр оборони Марк Еспер приєдналися до нього, щоб змусити Трампа якомога швидше розморозити допомогу Україні.

Трамп у розмовах з ними неодноразово згадував різні образи на Україну, зокрема те, що українці підтримали Хілларі Клінтон на виборах 2016 року.

Болтон спілкувався з Барром і Помпео про Джуліані

За словами Болтона, держсекретар США Майк Помпео в приватних розмовах стверджував, що не вірить заявам особистого адвоката Трампа Рудольфа Джуліані про те, що експосол США в Україні Марі Йованович причетна до корупції. Майк Помпео також вважав, що Джуліані міг діяти в інтересах інших своїх клієнтів.

Болтон написав, що попередив про це адвокатів Білого дому в минулому році.

Ще Болтон згадує ім’я генерального прокурора Вільяма Барра. Так, Болтон попередив генпрокурора про те, що Трамп під час телефонної розмови із Зеленським (25 липня 2019-го – ред.) згадав його ім’я. Болтон був присутній під час цієї розмови, а Барр – ні.

Болтон готовий свідчити у справі про імпічмент

Болтон заявив, що готовий виступити у Конгресі США у справі про імпічмент Дональда Трампа, але Білий дім цього не хоче.

При цьому Болтон стурбований тим, що, якщо після судового розгляду його звіт про “домовленості” Трампа з Україною буде опубліковано, його можуть звинуватити в тому, що він приховував потенційно компрометуючі матеріали для особистої вигоди – збільшення обсягу продажів своєї книги.

Рукопис Болтона внесе істотний поворот у судовий процес

Одкровення з неопублікованої книги Болтона можуть ускладнити судовий розгляд у справі про імпічмент.

Так, факти, викладені Болтоном, можуть знайти підтримку серед ряду сенаторів.

Принаймні один сенатор, який буде голосувати за імпічмент Трампа, згадується в проекті книги: Рон Джонсон, республіканець з Вісконсіна.

Болтон сказав, що Джонсон був присутній на зустрічі з Трампом у травні минулого року, на якій президент заявив, що Україна намагається завдати йому політичної шкоди.

Якщо Сенат проголосує за те, щоб заслухати свідчення Болтона, процес може тривати до лютого.

Нагадаємо, наприкінці серпня президент США Дональд Трамп доручив своїй команді з питань національної безпеки переглянути програму фінансування системи безпеки в Україні. Пізніше програму військової допомоги Україні, яка передбачає виділення $391,5 млн євро для закупівлі озброєння та військової техніки, було розблоковано. 19 вересня в Палаті представників Конгресу США прийняли закон про виділення Україні військової допомоги в розмірі 250 мільйонів доларів.

Під час відкритий слухань посол США в ЄС Гордон Сондленд заявив, що намагався з’ясувати причини затримки військової допомоги, проте так і не отримав “чіткої відповіді” і пов’язав її з вимогами американського лідера Дональда Трампа, які стосувалися розслідування справи Burisma. Сондленд також підтвердив, що розслідування “справи Байдена” є вигідним для президента Дональда Трампа та було умовою особистої зустрічі амриканського лідера з Президетом України Володимиром Зеленським.