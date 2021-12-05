5 грудня відзначають Всесвітній день волонтерів (або Міжнародний день добровольців в ім'я економічного і соціального розвитку), Всесвітній день ґрунтів, а в Україні - ще й День працівників статистики.

Про це повідомляють #Букви.

Генеральна асамблея ООН в 1985 р. запропонувала урядам щорічно відзначати 5 грудня Міжнародний день добровольців в ім’я економічного і соціального розвитку — відповідно до резолюції A/RES/40/212. ООН закликала держави спонукати ще більше людей в усіх сферах діяльності пропонувати свої послуги як добровольців. У всесвітній Декларації добровольців сказано, що вони мають право присвячувати свій талант, час, енергію індивідуальним і колективним акціям, не очікуючи винагороди.

Що ж до Всесвітнього дня ґрунтів, ця дата з’явилася у 2002 р. завдяки Міжнародному союзу ґрунтових наук. Було прийнято рішення відзначати такий день, щоб нагадувати про важливість ґрунтових ресурсів і тієї ролі, яку вони відіграють у збереженні екосистем і забезпечення зростання добробуту людини. В Україні сьогодні у зв’язку з цим неофіційне професійне свято у ґрунтознавців.

День працівників статистики в Україні пов’язаний з проведенням у 2001 р. першого Всеукраїнського перепису населення, адже перепис – частина статистики. Наступного року з’явився указ президента Леоніда Кучми про встановлення такого свята.

Ще сьогодні в Австрії Ніч Крампуса, що святкується напередодні Дня Святого Миколая, а на міжнародному рівні відзначається День ніндзя, призначений розвідникам-диверсантам, шпигунам і найманим вбивцям в середньовічній Японії.

Пам’ятні дати:

У 1492 році під час своєї першої експедиції Христофор Колумб відкрив острів Санто-Домінго (нині Гаїті). Перед цим він відкрив Багамські острови.

У 1991 році незалежність України визнали Аргентина, Болгарія, Болівія, Росія і Хорватія.

У 1994 році в обмін на відмову України від ядерної зброї в Будапешті підписали меморандум про надання Україні «гарантій» безпеки з боку ядерних держав — США, Великобританії та Росії.

Народилися:

У 1867 році Юзеф Пілсудський, польський політик і полководець, керівник Другої Речі Посполитої (1918-1922, 1926-1935), якого вважають батьком польської незалежності (пом. 1935).

У 1901 році Уолт Дісней, американський художник-аніматор (мультиплікатор), режисер, продюсер.

У 1966 році Патрісія Каас, французька естрадна співачка (у світі продано понад 17 млн ​​її музичних записів).

За церковним календарем 5 грудня в Україні згадують мученика Прокопія Читця, який прийняв мученицьку смерть на початку IV століття.

Прокопій народився в Єрусалимі та служив читцем у Кесарійській церкві, де роз’яснював парафіянам Святе Письмо і перекладав його сирійською мовою. Також він прославився тим, що мав дар зцілювати одержимих бісами. За наказом намісника Палестини читця схопили та змушували принести жертву язичницьким богам. Прокопій відмовився зробити це і був обезголовлений.

До цього дня раніше вже випадало стільки снігу, що легко можна було заблукати серед засніженого поля і збитися з дороги. За прикметами зустріч вовка біля села вказувала на швидкі, тріскучі морози.

5 грудня свої іменини святкують Парасковія, Олексій, Опанас, Архіп, Борис, Валеріан, Володимир, Василь, Герасим, Іван, Ілля, Максим, Михайло, Марк, Павло, Прокопій, Петро, ​​Сава, Фаддей, Філімон, Федір та Яків.