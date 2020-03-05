Головна героїня фільму – Марія – парижанка, і цим усе сказано. Вона заміжня, проте це не заважає їй насолоджуватися свободою та чоловічою увагою. Поки одного разу чоловік не викриває її численні зради. Марія знімає номер у готелі прямо навпроти своєї квартири, де спостерігає у вікно за чоловіком і згадує їхню історію кохання. У неї є лише одна чарівна ніч, аби вирішити, що ж робити далі. Але непроханих порадників виявляється несподівано багато.

З нагоди виходу романтичної комедії “Однієї чарівної ночі” в прокат, ми зібрали п’ять цікавих фактів про фільм:

1. Головну роль у фільмі виконала донька двох легенд європейського кіно – Катрін Деньов і Марчелло Мастроянні – актриса К’яра Мастроянні. За словами режисера Крістофа Оноре, сценарій фільму він написав спеціально під Кьяру. “Я вже давно хотів зняти “думаючого” персонажа, – розповідає режисер. – А так як я також давно прагнув зняти неспокійне чоло та іронічні ямочки на щоках К’яри Мастроянні, то терміново приступив до зйомок фільму”. Варто зазначити, що це вже шоста їхня спільна робота.

2. Світова прем’єра романтичної комедії “Однієї чарівної ночі” відбулася на Каннському кінофестивалі, де картина була представлена ​​в другій за значимістю конкурсній програмі – “Особливий погляд”. За роль парижанки Марії К’яра Мастроянні отримала свою першу професійну нагороду – Премію за найкращу жіночу роль. В Україні ж фільм вперше був представлений у рамках фестивалю “Вечори французького кіно”.

<noscript><iframe title="ОДНІЄЇ ЧАРІВНОЇ НОЧІ / CHAMBRE 212, офіційний український трейлер, 2020" width="500" height="281" src="https://www.youtube.com/embed/efZZSzhNgWI?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></noscript>

3. Оригінальна назва фільму – “Кімната 212” – дотепна відсилка до Кодексу Наполеона (Цивільного кодексу 1804 року), що зі змінами та доповненнями діє й досі. А іронія полягає в тому, що саме під цим номером сформульовані обов’язки подружжя зберігати взаємну вірність, допомагати і підтримувати одне одного.

4. Ще одна родзинка фільму – співак і актор Бенжамен Біоле, колишній чоловік К’яри Мастроянні, зіграв у фільмі чоловіка головної героїні Марії – Рішара в зрілому віці. “У наших великих уявленнях про фільми і те, як робиться кіно, ми забуваємо дорогоцінний і рідкісний елемент: любов, яку актори відчувають одне до одного. Довіра, гумор, прихильність, дружба між ними; і як нам, режисерам, іноді щастить відобразити ці потоки радості, які вони нам дарують, – розповідає Крістоф про роботу з акторами. – Цей фільм усім зобов’язаний ніжності та доброзичливій теплоті Венсана Лакоста, Бенжамена Біоле, Камілли Коттін і К’яри Мастроянні”.

5. “Однієї чарівної ночі” – зізнання Крістофа Оноре в любові до … кінематографу. У фільмі є відсилки до творчості Вуді Аллена, Інгмара Бергмана, Бертрана Бліє, Віри Хітілової, Саші Гітрі та Кері Гранта. Всім цим великим кінематографістам Крістоф дякує в фінальних титрах. “Кожен із них, сам того не знаючи, і з почуттям братерства, яке відчував тільки я, дозволив мені вловити специфічний образ цього нового фільму”, – зазначає режисер. Але і цього Крістофу Онер виявилося недостатньо: своїх героїв він поселив у районі Монпарнаса безпосередньо над кінотеатром 7 Cinemas, де показують останній фільм Франсуа Озона.