У клубі "5 елемент" заявили про системну інформаційну, юридичну та фінансову атаки на власників за політичними мотивами.

Про це повідомляє прес-служба клуба.

Нагадаємо, ДБР заявило за результатами обшуку про виявлення на території клубу предметів, схожих на засоби негласного отримання інформації. Після цього, згідно із заявою клубу, в деяких ЗМІ розгорнулася кампанія, підкріплена недостовірною інформацією.

“Клуб вважає за необхідне заявити, що подія ні що інше, як злочинна провокація і частина системної інформаційної, юридичної та фінансової атаки на власників клубу, що проводиться групою осіб виключно з політичних мотивів”, – йдеться в прес-релізі.

У клубі зазначили, що обшуки в клубі останнім часом проходять регулярно, “а масштаби підтасування фактів і маніпуляції в ЗМІ говорять про те, що до атаки можуть бути причетні не тільки приватні особи”.

“Ми завжди працювали і будемо працювати в рамках правового поля України, протягом усіх обшуків, які регулярно проводяться в останні півроку правоохоронними органами на території клубу, ми надавали їм повне сприяння, але ми закликаємо представників силових відомств і журналістів не ставати інструментом для нечистих на руку осіб”, – відзначили в клубі.

“5 елемент” заявив про плани захищати себе всіма можливими правовими інструментами.

“Головною цінністю клубу “5 елемент” завжди була незламність приватності і конфіденційності приватного життя. Протягом 14 років ми жодного разу не порушили це правило. Для нас дуже важлива довіра наших гостей і репутація одного з кращих клубів України. Тому ми будемо використовувати всі можливі правові інструменти, щоб відстояти її”, – підкреслили в “5 елементі”.