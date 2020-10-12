До України прибув президент Польщі Анджей Дуда. Він сьогодні зустрічається з президентом України Володимиром Зеленським. Телеканал «5 канал» не пустили на зустріч президентів у Маріїнський палац, на відміну від ЗМІ з проросійською репутацією.

Про це повідомляється на сайті каналу.

Урочиста церемонія зустрічі відбулася на площі біля Маріїнського палацу.

Також планується церемонія підписання українсько-польських двосторонніх документів.

Це перший візит польського президента після переобрання на посаді – до цього він не був в Україні близько трьох років, коли між країнами виник політичний конфлікт. Тоді в Польщі вандали вп’ятнадцяте зіпсували пам’ятники українським воїнам, а Україна заборонила проводити ексгумацію та пошук останків поляків на території країни. У 2019 році Володимир Зеленський розблокував заборону.

Телеканал повідомляє, що їхніх журналістів не пропустили в Маріїнський палац, на відміну від представників ЗМІ, відомих, як прокремлівські.