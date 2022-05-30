Радник голови Офісу президента, член української делегації на перемовинах з РФ Михайло Подоляк пояснив, що канали з так званого пулу Петра Порошенка ("5 канал", "Прямий" та "Еспресо") вимкнули з цифрового етеру через "збитки" від "нарцисизму" п'ятого президента Петра Порошенка.

Про це Михайло Подоляк повідомив в інтерв’ю для LB Live.

“Це питання єдиної інформаційної політики країни під час війни. Частково канали транслювали національний телемарафон. А частково — людину, яка дуже закохана в себе. У нас багато нарцисів, я розумію, у нас політика побудована на нарцисизмі як такому, ми продаємо часто нарцисів. Це питання знову ж таки професійної якості інформаційного простору України, якщо ти продаєш нарциса, який порожній всередині. Так ось ця людина, закохана в себе, опосередкований власник каналів, я не дуже розумію, навіщо під час війни цю самозакоханість, свої наративи продавати в такому вигляді в рамках єдиного інформаційного пакета”, – зазначив Подоляк.

Водночас він погодився із зауваженням журналіста щодо наявності “нарцисів”, котрі паразитують в етері загальнонаціонального телемарафону. Проте, зауважив, що “збитки, яких завдає Петро Порошенко — набагато більші”.

Нагадаємо, 4 квітня державний концерн РРТ без попередження вилучив з ефіру у цифровому мовленні три загальнонаціональні канали: “Еспресо”, “5-й” і “Прямий”.

Свої дії керівництво концерну РРТ не пояснило, а письмові звернення від телекомпаній ігнорувало. Тим часом триває загальнонаціональний телемарафон.

Опісля журналіст Сергій Сидоренко, журналіст та експерт Інституту масової інформації (ІМІ) Олексій Братущак, виконавчий директор Міжнародного фонду “Відродження” Олександр Сушко та голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін закликали владу повернути мовлення “5 каналу”, “Еспресо” та “Прямого”.

9 травня у Держспецзв’язку повідомили, що причина вимкнення каналів — виконання рішення РНБО про трансляцію спільного марафону.