П'ятий президент, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко розповів, якою має бути відповідь на псевдореферендуми, через які РФ намагається анексувати окуповані території України.

Про це він написав у Facebook.

Петро Порошенко назвав проведення незаконних псевдоголосувань на окупованих територіях “фарсом”. Він наголосив, що на це повинна бути спільна реакція – загроза, яку несе режим Кремля, вимагає єднання.

Першим кроком п’ятий президент назвав контрнаступ ЗСУ зі звільненням тимчасово окупованих територій України.

Також він наголосив на необхідності надання Заходом Україні потужної зброї.

Порошенко також наголосив, що потрібно негайно розпочати процедуру вступу України до НАТО.

Ядерний шантаж Росії вимагає реакції: запровадження посилених санкцій.

Петро Порошенко наголосив на необхідності невідкладного скликання надзвичайної спецсесії ГА ООН з ухваленням Резолюції про вигнання Росії з ООН та організацій її системи.

“Час вагань минув, настав час дій. Світ має показати свою єдність і дієвість”, – заявив Порошенко.