Про це він написав у Facebook.
Петро Порошенко назвав проведення незаконних псевдоголосувань на окупованих територіях “фарсом”. Він наголосив, що на це повинна бути спільна реакція – загроза, яку несе режим Кремля, вимагає єднання.
Першим кроком п’ятий президент назвав контрнаступ ЗСУ зі звільненням тимчасово окупованих територій України.
Також він наголосив на необхідності надання Заходом Україні потужної зброї.
Порошенко також наголосив, що потрібно негайно розпочати процедуру вступу України до НАТО.
Ядерний шантаж Росії вимагає реакції: запровадження посилених санкцій.
Петро Порошенко наголосив на необхідності невідкладного скликання надзвичайної спецсесії ГА ООН з ухваленням Резолюції про вигнання Росії з ООН та організацій її системи.
“Час вагань минув, настав час дій. Світ має показати свою єдність і дієвість”, – заявив Порошенко.
- Сполучені Штати Америки на 3 млрд доларів закуплять зброю виробництва Південної Кореї для України. Постачання відбудеться за посередництва Чехії.
- Україна отримала від Євросоюзу грантову допомогу. 500 мільйонів євро спрямують на пріоритетні сфери витрат.
- Міністерство оборони США оголосило про надання Україні додаткової безпекової допомоги в розмірі 1,1 мільярда доларів США в межах Ініціативи сприяння безпеці України, тобто ці кошти витратять на виробництво та постачання нової зброї.
- 28 вересня у Європейському Союзі повідомили про запровадження нового, вже восьмого пакета санкцій проти Росії.