5 квітня відзначається Міжнародний день совісті та Міжнародний День супу. Християни сьогодні вшановують святого Никона.

Про це повідомляють #Букви.

Міжнародний день совісті: Генеральна Асамблея ООН 25 липня 2019 року в резолюції 73/329 оголошує 5 квітня Міжнародним днем совісті. “Міжнародний день совісті є засобом для мобілізації зусиль міжнародного співтовариства на регулярній основі для сприяння миру, толерантності, інклюзивності, порозумінню і солідарності з метою побудови стійкого миру, солідарності та гармонії”.

Міжнародний День супу: святкова дата з’явилася кілька років тому. Заходи за традицією включають популяризацію супу, як смачної і корисної для здоров’я страви.

У різних країнах світу сьогодні відзначають:

Південна Корея – Свято озеленення та День холодної їжі

Малайзія, Гонконг, Макао, Тайвань – китайське Свято Цинмін — свято чистоти і ясності

США – Національний день карамелі, День чиказької піци, Національний день пластинок з родзинками і спеціями

Цього дня у світі:

56 до н.е. — у Луці проходить урочиста зустріч тріумвірів Гая Юлія Цезаря, Марка Ліцинія Красса і Гнея Помпея (Перший тріумвірат)

919 — почалося друге вторгнення фатімідів до аббасидського Єгипту.

1242 — “Льодове побоїще” між військом новгородського князя Олександра Невського та німецькими лицарями Тевтонського ордена на льоду Чудського озера

1340 — арабський флот розбив іспанську ескадру в Гібралтарській протоці

1398 — німці вибили піратів (віталійських братів) з острова Готланд

1536 — імператор Священної Римської імперії Карл V влаштував собі останній в історії тріумф (урочистий в’їзд до Риму).

1614 — в Королівстві Англія починає засідати “тухлий парламент” (англ. Addled Parliament), який назвуть так через те, що він не ухвалить жодних законопроєктів

1722 — голландський мореплавець Якоб Роггевен відкрив острів Пасхи

1792 — Джордж Вашингтон вперше в історії США застосовував президентське вето .

1793 — Жан-Поль Марат обраний президентом якобінського клубу.

1797 — російський цар Павло I заборонив поміщикам змушувати селян до роботи у неділю.

1814 — після вступу військ союзників — Росії, Пруссії, Австрії та Великої Британії — до Парижа французький імператор Наполеон I зрікся престолу. Союзники зберегли за ним титул імператора й віддали йому у володіння острів Ельба.

1815 — почалося виверження вулкана Тамборо (Тамбора) на острові Сумбава (нині Індонезія). Виверження тривало до 12 квітня, спричинило загибель майже 4900 осіб і знаменитий “рік без літа” (за приблизними підрахунками, вулкан викинув із себе 1,7 млн т уламків і попелу).

1818 — війна за незалежність Чилі: армія Хосе де Сан-Мартіна та Бернардо О’Гіґґінса перемогла іспанських роялістів.

1913 — Нільс Бор завершив першу з трьох статей, що сформували успішну атомну модель, на якій побудована стара квантова теорія.

1919 — французькі окупаційні війська залишили Одесу.

1933 — указ, підписаний Ф. Д. Рузвельтом, забороняв американцям володіти золотом (обмеження діяло до 1974 р.).

1941 — за добу до нападу німецько-італійських військ на Королівство Югославія у Москві уклали радянсько-югославський договір про дружбу та ненапад.

1941 — британські війська вступили в Аддис-Абебу, столицю окупованої фашистською Італією Абісинії.

1945 — початок грузинського повстання на острові Тексел (Голландія).

1951 — перше застосування апарату штучного кровообігу при відкритій кардіотомії в Міннеаполісі, Міннесота.

1956 — американські хіміки Маршалл Гейтс – молодший та Гільг Чуді здійснили повний синтез морфіну.

1992 — в ході Боснійської війни розпочалась облога Сараєва — найдовша облога у сучасній історії та одна з наймасштабніших облог міста у світовій історії загалом.

2001 — Верховна Рада ухвалила Кримінальний кодекс України.

2005 — Аскар Акаєв складає з себе повноваження президента Киргизії.

2017 — в Німеччині в складі Бундесверу заснований новий рід військ — кібервійська, 13.500 службовців.

Яке сьогодні церковне свято:

5 квітня у православному календарі день пам’яті святого Никона. Народився преподобномученик в Неаполі, в родині, де батько був язичником, а матір — християнкою.

Служив Никон воякою і здобув чимало перемог. Якось під час однієї з битв, він почав молитися Христу, і зміг перемогти навіть оточений ворогами. Повернувшись додому, він, з благословення матері, вирушив на пошуки священника, який зміг би його охрестити і постригти. Дістався Никон на кораблі острова Хіос, зійшов на високу гору і там 8 днів перебував в молитві та пості. Тоді з’явився Ангел Божий, який і вказав чоловікові шлях.

Подався він на гору Ганос, де жило чимало ченців, а очолював їх єпископ Феодосій. Він і освятив Никона, а потім прийняв в обитель як свого учня і ченця.

Прикмети:

Теплий день, але вночі сталися заморозки – значить, у квітні буде хороша погода.

Якщо в цей день пити м’ятний чай, то вся сім’я буде здоровою протягом року.

Якщо 5 квітня перший весняний грім чується, а сніг ще не зійшов – значить, попереду холодне літо.

Сонячний полудень – до жаркого і сухого літа. А якщо опівдні небо хмарне, то влітку часто йтимуть дощі.

Традиції:

День Никона здавна вважається вкрай вдалим для посадки дерев і ягідних кущів. У цей день можна садити яблуні, груші, горобину, калину, смородину. Всі саджанці добре приживуться і дадуть багатий урожай.

5 квітня в Никонів день заведено прибирати дім, мити вікна і перепирати постільну білизну. 7 квітня християни відзначають Благовіщення 2023, і до цього свята будинок має бути прибраний. Прибирання затівали заздалегідь за кілька днів.

Іменини сьогодні святкують:

Василь, Лідія, Никон, Пахом.