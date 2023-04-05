Про це повідомляють #Букви.
Міжнародний день совісті: Генеральна Асамблея ООН 25 липня 2019 року в резолюції 73/329 оголошує 5 квітня Міжнародним днем совісті. “Міжнародний день совісті є засобом для мобілізації зусиль міжнародного співтовариства на регулярній основі для сприяння миру, толерантності, інклюзивності, порозумінню і солідарності з метою побудови стійкого миру, солідарності та гармонії”.
Міжнародний День супу: святкова дата з’явилася кілька років тому. Заходи за традицією включають популяризацію супу, як смачної і корисної для здоров’я страви.
У різних країнах світу сьогодні відзначають:
- Південна Корея – Свято озеленення та День холодної їжі
- Малайзія, Гонконг, Макао, Тайвань – китайське Свято Цинмін — свято чистоти і ясності
- США – Національний день карамелі, День чиказької піци, Національний день пластинок з родзинками і спеціями
Цього дня у світі:
- 56 до н.е. — у Луці проходить урочиста зустріч тріумвірів Гая Юлія Цезаря, Марка Ліцинія Красса і Гнея Помпея (Перший тріумвірат)
- 919 — почалося друге вторгнення фатімідів до аббасидського Єгипту.
- 1242 — “Льодове побоїще” між військом новгородського князя Олександра Невського та німецькими лицарями Тевтонського ордена на льоду Чудського озера
- 1340 — арабський флот розбив іспанську ескадру в Гібралтарській протоці
- 1398 — німці вибили піратів (віталійських братів) з острова Готланд
- 1536 — імператор Священної Римської імперії Карл V влаштував собі останній в історії тріумф (урочистий в’їзд до Риму).
- 1614 — в Королівстві Англія починає засідати “тухлий парламент” (англ. Addled Parliament), який назвуть так через те, що він не ухвалить жодних законопроєктів
- 1722 — голландський мореплавець Якоб Роггевен відкрив острів Пасхи
- 1792 — Джордж Вашингтон вперше в історії США застосовував президентське вето .
- 1793 — Жан-Поль Марат обраний президентом якобінського клубу.
- 1797 — російський цар Павло I заборонив поміщикам змушувати селян до роботи у неділю.
- 1814 — після вступу військ союзників — Росії, Пруссії, Австрії та Великої Британії — до Парижа французький імператор Наполеон I зрікся престолу. Союзники зберегли за ним титул імператора й віддали йому у володіння острів Ельба.
- 1815 — почалося виверження вулкана Тамборо (Тамбора) на острові Сумбава (нині Індонезія). Виверження тривало до 12 квітня, спричинило загибель майже 4900 осіб і знаменитий “рік без літа” (за приблизними підрахунками, вулкан викинув із себе 1,7 млн т уламків і попелу).
- 1818 — війна за незалежність Чилі: армія Хосе де Сан-Мартіна та Бернардо О’Гіґґінса перемогла іспанських роялістів.
- 1913 — Нільс Бор завершив першу з трьох статей, що сформували успішну атомну модель, на якій побудована стара квантова теорія.
- 1919 — французькі окупаційні війська залишили Одесу.
- 1933 — указ, підписаний Ф. Д. Рузвельтом, забороняв американцям володіти золотом (обмеження діяло до 1974 р.).
- 1941 — за добу до нападу німецько-італійських військ на Королівство Югославія у Москві уклали радянсько-югославський договір про дружбу та ненапад.
- 1941 — британські війська вступили в Аддис-Абебу, столицю окупованої фашистською Італією Абісинії.
- 1945 — початок грузинського повстання на острові Тексел (Голландія).
- 1951 — перше застосування апарату штучного кровообігу при відкритій кардіотомії в Міннеаполісі, Міннесота.
- 1956 — американські хіміки Маршалл Гейтс – молодший та Гільг Чуді здійснили повний синтез морфіну.
- 1992 — в ході Боснійської війни розпочалась облога Сараєва — найдовша облога у сучасній історії та одна з наймасштабніших облог міста у світовій історії загалом.
- 2001 — Верховна Рада ухвалила Кримінальний кодекс України.
- 2005 — Аскар Акаєв складає з себе повноваження президента Киргизії.
- 2017 — в Німеччині в складі Бундесверу заснований новий рід військ — кібервійська, 13.500 службовців.
Яке сьогодні церковне свято:
5 квітня у православному календарі день пам’яті святого Никона. Народився преподобномученик в Неаполі, в родині, де батько був язичником, а матір — християнкою.
Служив Никон воякою і здобув чимало перемог. Якось під час однієї з битв, він почав молитися Христу, і зміг перемогти навіть оточений ворогами. Повернувшись додому, він, з благословення матері, вирушив на пошуки священника, який зміг би його охрестити і постригти. Дістався Никон на кораблі острова Хіос, зійшов на високу гору і там 8 днів перебував в молитві та пості. Тоді з’явився Ангел Божий, який і вказав чоловікові шлях.
Подався він на гору Ганос, де жило чимало ченців, а очолював їх єпископ Феодосій. Він і освятив Никона, а потім прийняв в обитель як свого учня і ченця.
Прикмети:
- Теплий день, але вночі сталися заморозки – значить, у квітні буде хороша погода.
- Якщо в цей день пити м’ятний чай, то вся сім’я буде здоровою протягом року.
- Якщо 5 квітня перший весняний грім чується, а сніг ще не зійшов – значить, попереду холодне літо.
- Сонячний полудень – до жаркого і сухого літа. А якщо опівдні небо хмарне, то влітку часто йтимуть дощі.
Традиції:
- День Никона здавна вважається вкрай вдалим для посадки дерев і ягідних кущів. У цей день можна садити яблуні, груші, горобину, калину, смородину. Всі саджанці добре приживуться і дадуть багатий урожай.
- 5 квітня в Никонів день заведено прибирати дім, мити вікна і перепирати постільну білизну. 7 квітня християни відзначають Благовіщення 2023, і до цього свята будинок має бути прибраний. Прибирання затівали заздалегідь за кілька днів.
Іменини сьогодні святкують:
Василь, Лідія, Никон, Пахом.
- За даними синоптиків у середу, 5 квітня, у більшості областей очікуються опади у вигляді мокрого снігу та дощу.
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