Сьогодні, 5 квітня, Міжнародний день супу.

Про це розповідають #Букви.

Цей день в історії:

1614 — в Королівстві Англія починає засідати “тухлий парламент” (англ. Addled Parliament), який назвуть так через те, що він не ухвалить жодних законопроєктів.

1710 — у османському місті Бендери укладено договір між гетьманом Запорозького війська, старшиною й українським козацтвом. Сам документ отримав назву “Пакти й конституції законів і вольностей Війська Запорозького”, а пізніше історики назвали його Бендерською конституцією або Конституцією Пилипа Орлика (за ім’ям гетьмана, що укладав документ).

1722 — голландський мореплавець Якоб Роґґевен відкрив острів Пасхи.

1797 — російський цар Павло I заборонив поміщикам змушувати селян до роботи у неділю.

1815 — почалося виверження вулкана Тамборо (Тамбора) на острові Сумбава (Індонезія). Тривало до 12 квітня. Загинуло майже 4900 осіб.

1843 — Гонконг оголошений володінням Британії.

1913 — Нільс Бор завершив статтю “Про будову атомів і молекул”, яка дала початок квантовій теорії.

1956 — американські хіміки Маршалл Гейтс-молодший та Гільг Чуді синтезували морфін.

1992 — в ході Боснійської війни розпочалась облога Сараєва — найдовша облога у сучасній історії та одна з наймасштабніших облог міста у світовій історії загалом.

2017 — в Німеччині в складі Бундесверу заснований новий рід військ — кібервійська.

Яке сьогодні церковне свято:

5 квітня християни вшановують пам’ять святого Никона. У цей день починають висаджувати яблуні, горобину, червону, чорну смородину.

Прикмети погоди:

Теплий день, але вночі був мороз – чекати у квітні хорошої погоди.

Якщо 5 квітня перший весняний грім чується, а сніг ще не зійшов – до холодного літа.

Іменини відзначають Василь, Лідія, Никон, Пахом.