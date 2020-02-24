Народний депутат Ілля Ківа привітав усіх з "Днем радянської армії", хоча ще 5 років тому сам просив не вітати його зі святом армії країни-окупанта.

Зокрема, 23-го лютого 2020 року Ківа привітав чоловіків зі святом.

“Та пішли вони на ху.. зі своєю декомунізацією! Зі святом нас чоловіки!“, – написав він.

В той же час користувачі соціальних мереж помітили, що 5 років тому, 23-го лютого 2015 року Ківа просив “не вітати його зі святом армії держави, яка знищує українську націю“.

“Величезне прохання! Не вітати мене зі святом армії держави, яке знищує українську націю, яку я вважаю своїм ворогом і ворогом моєї Батьківщини!“, – писав він у 2015-му році.

Нагадаємо, що в даний момент Ілля Ківа є народним депутатом України від фракції партії “Опозиційна платформа – За життя“.

У лютому 2015 року Ківа працював заступником начальника поліції Донецької області і брав участь в антитерористичній операції.