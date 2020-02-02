#Буквы розповідають про життя і творчість музиканта.

Біографія

Андрій Кузьменко (1968-2015), відомий український співак, продюсер, телеведучий, лідер гурту “Скрябін”. Народився в місті Самбір Львівської області.

Мама Андрія працювала вчителькою музики, батько – інженером.

У дитинстві Андрій Кузьменко спочатку мріяв стати водієм сміттєвоза, а потім – лікарем-неврологом. Але почута в 1979 році пісня The Beatles “Lady Madonna” перевернула його життя. 10-річний хлопчик захотів зіграти її на піаніно.

З цього моменту Кузьма Скрябін задумався про те, щоб писати пісні.

Перша група

В 1983 році на польському радіо, у передачі “Цілий тієї рок” Андрій вперше почув британську хардкор-панк-групу The Exploited. “Панк включив в мені зовсім нову людину”, – стверджував він.

Кузьма хотів створювати музику сам. У складі групи, яка грала на танцях, Кузьменко був гітаристом.

Незабаром зі шкільної команди, в яку входили однокласники Кузьми, сформувалася панк-група “ланцюгова Реакція”.

Перший кліп Андрія Кузьменка

Перший кліп Кузьми і його групи показали на українському телебаченні в 1995 році. Це була пісня Train.

Випуск хіт-параду “Територія А” 1996-го, в якому взяв участь Кузьма:

Виступи в Росії

На початку 2000-х просуванням групи “Скрябін” в Росії збирався зайнятися продюсер Леонід Бурлаков, який займався розкруткою групи “Мумій Троль” і Земфіри.

Бурлакова тоді дуже сподобався незакінчений альбом “Еутерпа”.

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“Коли ми грали в московському клубі” Депо “, я звернув увагу, що люди все-таки слухали тексти. Адже у випадку зі “Скрябіним” тексти відіграють дуже велику роль для сприйняття. Ми переконалися в цьому, коли після концерту нас розпитували, що означають окремі слова. Тому Бурлаков мені і рекомендував при написанні текстів використовувати побільше універсальних слів, які будуть зрозумілі як українцям, так і російським. Чесно кажучи, це для мене проблема. Я ніколи над цим раніше не замислювався і писав на льоту, а тепер цей фактор теж трохи пригальмовує розвиток подій “, – розповідав Кузьма.

Але співпраця з Бурлакова було недовгим – всього кілька виступів в клубах Москви.

У 2011 р Кузьма з групою дали останній концерт в Росії, який пройшов 21 травня в Санкт-Петербурзі.

Андрій Кузьменко працював і на телебаченні. Так, з 2003 р він став ведучим програм “Шанс” і “Шейканемо”.

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Загибель Андрія Кузьменка

Андрій Кузьменко загинув в ДТП 2 лютого 2015 р Автомобіль, на якому музикант повертався з концерту в Кривому Розі, зіткнувся з молоковозом. Від отриманих травм Андрій загинув на місці. Йому було 46 років.

За даним фактом було відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 КК України – “Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілого або тяжкі тілесні ушкодження”.