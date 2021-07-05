Про це розповідають #Букви.
Цей день в історії:
1054 — в сузір’ї Тільця вибухнула зірка, створивши величезну супернову, видиму на Землі протягом 23 діб вдень і 633 діб вночі. Явище викликало величезну паніку в різних країнах.
1439 — на Флорентійському соборі митрополит Київський Ісидор разом з грецьким архієпископом Василієм Бессаріоном підписали церковну унію про об’єднання Православної та Католицької Церков під владою Римського Папи.
1687 — опубліковано першу фундаментальну працю І.Ньютона “Прінсипа”.
1841 — Томас Кук відкрив перше у світі туристичне агентство.
1919 — після 9-годинного бою війська УНР зайняли Жмеринку. Червоноармійці, відступаючи, підірвали тунель і зіпсували 36 паровозів.
1941 — у Кракові німецькою поліцією заарештований і депортований до Берліна провідник Організації Українських Націоналістів Степан Бандера.
1946 — вперше показали людям купальник-бікіні.
1954 — Елвіс Преслі записав свою першу пісню “That’s All Right, Mama”.
1965 — у м. Києві розпочато будівництво нового житлового масиву Оболонь.
1974 — у м. Лозанна (Швейцарія) Українська РСР підписала Всесвітню поштову конвенцію.
1985 — Сергій Бубка переміг на міжнародних змаганнях з легкої атлетики у стрибках з жердиною у Брюсселі з результатом 580 см.
1991 — Верховна Рада УРСР ухвалила заяву про безпідставність територіальних претензій Румунії до України стосовно Північної Буковини та Подунав’я.
1994 — в Інституті підготовки кадрів Служби безпеки України відбувся перший випуск слухачів.
1994 — 809 населених пунктів у семи областях України залишилися без електропостачання внаслідок урагану. Завдано значних збитків населеним пунктам і посівам.
2014 — українські війська звільнили місто Слов’янськ та місто Краматорськ від бойовиків “ДНР”.
Яке сьогодні церковне свято:
Сьогодні православні віруючі вшановують пам’ять мученика Євсевія єпископа Самосатського.
Прикмети погоди:
Стоїть спека – зима буде суворою;
Кури купаються в пилу – до дощу;
Багато комарів і роси ввечері – до тепла на наступний день.
Іменини сьогодні святкують Кароліна, Філомена, Антон, Василь, Геннадій, Зіна, Галактіон, Уляна.