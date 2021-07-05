Сьогодні, 5 липня, в світі відзначають День бікіні. В Україні сьогодні День звільнення міста Краматорська від проросійських терористів та День працівників морського та річкового флоту.

Про це розповідають #Букви.

Цей день в історії:

1054 — в сузір’ї Тільця вибухнула зірка, створивши величезну супернову, видиму на Землі протягом 23 діб вдень і 633 діб вночі. Явище викликало величезну паніку в різних країнах.

1439 — на Флорентійському соборі митрополит Київський Ісидор разом з грецьким архієпископом Василієм Бессаріоном підписали церковну унію про об’єднання Православної та Католицької Церков під владою Римського Папи.

1687 — опубліковано першу фундаментальну працю І.Ньютона “Прінсипа”.

1841 — Томас Кук відкрив перше у світі туристичне агентство.

1919 — після 9-годинного бою війська УНР зайняли Жмеринку. Червоноармійці, відступаючи, підірвали тунель і зіпсували 36 паровозів.

1941 — у Кракові німецькою поліцією заарештований і депортований до Берліна провідник Організації Українських Націоналістів Степан Бандера.

1946 — вперше показали людям купальник-бікіні.

1954 — Елвіс Преслі записав свою першу пісню “That’s All Right, Mama”.

1965 — у м. Києві розпочато будівництво нового житлового масиву Оболонь.

1974 — у м. Лозанна (Швейцарія) Українська РСР підписала Всесвітню поштову конвенцію.

1985 — Сергій Бубка переміг на міжнародних змаганнях з легкої атлетики у стрибках з жердиною у Брюсселі з результатом 580 см.

1991 — Верховна Рада УРСР ухвалила заяву про безпідставність територіальних претензій Румунії до України стосовно Північної Буковини та Подунав’я.

1994 — в Інституті підготовки кадрів Служби безпеки України відбувся перший випуск слухачів.

1994 — 809 населених пунктів у семи областях України залишилися без електропостачання внаслідок урагану. Завдано значних збитків населеним пунктам і посівам.

2014 — українські війська звільнили місто Слов’янськ та місто Краматорськ від бойовиків “ДНР”.

Яке сьогодні церковне свято:

Сьогодні православні віруючі вшановують пам’ять мученика Євсевія єпископа Самосатського.

Прикмети погоди:

Стоїть спека – зима буде суворою;

Кури купаються в пилу – до дощу;

Багато комарів і роси ввечері – до тепла на наступний день.

Іменини сьогодні святкують Кароліна, Філомена, Антон, Василь, Геннадій, Зіна, Галактіон, Уляна.