Сьогодні, 5 листопада, відзначають Всесвітній день поширення інформації про проблем.

Про це повідомляють #Букви.

Також сьогодні відзначають:

День банківських переказів в США

День посадки дерев в Самоа

Міжнародний день проєктного менеджера або День проджект менеджера

Ніч Гая Фокса або Ніч багать або Ніч феєрверків в Сполученому Королівстві, Нової Зеландії, Ньюфаундленді, Лабрадорі і Канаді

Національний день китайської їжі на винос в США

Національний день любителів рудого волосся в Ірландії або День рудих

Національний день пончиків II в США.

Цей день в історії:

1625 — підписано Куруківську ординацію.

1854 — під час Кримської війни під Інкерманом відбулася битва між російськими й британо-французькими військами, яка завершилася поразкою російських військ.

1913 — Велика Британія анексувала Кіпр і разом з Французькою республікою оголосила війну Османській Імперії.

1914 — в ході Першої світової війни російські війська почали другу облогу Перемишльської фортеці.

1916 — імператори Німеччини й Австро-Угорщини проголосили створення Королівства Польща.

1935 — випущена настільна гра “Монополія”.

1953 — у Києві офіційно відкрили міст імені Євгена Патона — першу у світі суцільно зварену конструкцію (зроблену лише за допомогою зварювання, без використання з’єднувальних матеріалів).

1963 — відкриті станції київського метрополітену “Політехнічний інститут” і “Завод “Більшовик” (тепер “Шулявська”).

1964 — відкриття тролейбусного руху в Чернігові.

1965 — відкриті станції київського метрополітену “Гідропарк”, “Лівобережна” та “Дарниця”, а також електродепо “Дарниця”.

1968 — Василь Макух вчинив на Хрещатику самоспалення на знак протесту проти колоніального становища Української РСР та окупації Чехословацької Соціалістичної Республіки.

1971 — відкриті станції київського метрополітену “Святошино”, “Нивки” і “Жовтнева” (зараз “Берестейська”).

Яке сьогодні церковне свято:

5 листопада християни вшановують пам’ять святого Якова.

Прикмети:

якщо сьогодні йде дрібна крупа, зима настане за два тижні;

дощ сьогодні віщує родючий рік.

Іменини сьогодні святкують: Яков, Святослав та Ігор.