Про це повідомляють #Букви.
Також сьогодні відзначають:
- День банківських переказів в США
- День посадки дерев в Самоа
- Міжнародний день проєктного менеджера або День проджект менеджера
- Ніч Гая Фокса або Ніч багать або Ніч феєрверків в Сполученому Королівстві, Нової Зеландії, Ньюфаундленді, Лабрадорі і Канаді
- Національний день китайської їжі на винос в США
- Національний день любителів рудого волосся в Ірландії або День рудих
- Національний день пончиків II в США.
Цей день в історії:
1625 — підписано Куруківську ординацію.
1854 — під час Кримської війни під Інкерманом відбулася битва між російськими й британо-французькими військами, яка завершилася поразкою російських військ.
1913 — Велика Британія анексувала Кіпр і разом з Французькою республікою оголосила війну Османській Імперії.
1914 — в ході Першої світової війни російські війська почали другу облогу Перемишльської фортеці.
1916 — імператори Німеччини й Австро-Угорщини проголосили створення Королівства Польща.
1935 — випущена настільна гра “Монополія”.
1953 — у Києві офіційно відкрили міст імені Євгена Патона — першу у світі суцільно зварену конструкцію (зроблену лише за допомогою зварювання, без використання з’єднувальних матеріалів).
1963 — відкриті станції київського метрополітену “Політехнічний інститут” і “Завод “Більшовик” (тепер “Шулявська”).
1964 — відкриття тролейбусного руху в Чернігові.
1965 — відкриті станції київського метрополітену “Гідропарк”, “Лівобережна” та “Дарниця”, а також електродепо “Дарниця”.
1968 — Василь Макух вчинив на Хрещатику самоспалення на знак протесту проти колоніального становища Української РСР та окупації Чехословацької Соціалістичної Республіки.
1971 — відкриті станції київського метрополітену “Святошино”, “Нивки” і “Жовтнева” (зараз “Берестейська”).
Яке сьогодні церковне свято:
5 листопада християни вшановують пам’ять святого Якова.
Прикмети:
- якщо сьогодні йде дрібна крупа, зима настане за два тижні;
- дощ сьогодні віщує родючий рік.
Іменини сьогодні святкують: Яков, Святослав та Ігор.