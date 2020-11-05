У четвер, 5 листопада, у світі відзначають День поширення інформації про проблему цунамі. Також є чимало регіональних свят.

#Букви зібрали цікаві факти про події цього дня.

Всесвітній день поширення інформації про проблему цунамі (World Tsunami Awareness Day) було започатковано ООН в 2015 році за ініціативою Японії, яка, перебуваючи в найбільш сейсмонебезпечному регіоні, мала досвід попередження і ліквідації наслідків цунамі. Заходи дня націлені на підвищення обізнаності суспільства про особливості цього стихійного лиха, а також на запобігання можливих наслідків від цунамі.

День Пуно (Puno Day) в Перу – свято, присвячене давній імперії інків, щорічно на початку листопада проводиться на березі озера Тітікака.

5 листопада православна церква вшановує день апостола від сімдесяти Якова Молодшого, брата Ісуса Христа. Тому в народі 5 листопада святкувався День Якова. Його вважали покровителем чоловічої роботи.

Однією з головних традицій дня вважалися “бджолині хороводи”. Господарі, які займалися бджільництвом, змагалися, хто з’їсть більше меду. Вважалося, що чим більше з’їси, тим більше й пожнеш. У народі також було прийнято завершувати заготівлю дров на зиму. Якщо встигнути до цього дня, то всю зиму в будинку буде тепло.

Жінки пекли пиріг, однак не їли його. Цей пиріг служив для того, щоб “нагодувати землю” – пиріг розламується на шматочки, а шматочки розкидали по землі, щоб підгодувати зимуючих птахів. Повір’я кажуть про те, що цвірінькання птахів заспокоює землю, що самі птахи просять грунт принести щедрий урожай.

Прикмети:

Якщо град пішов, або дрібні крихти видно – 22 листопада прийде справжня зима.

Багато снігу випало, і він не розтанув – зима буде теплою, а в наступному році можна буде очікувати хорошого врожаю.

Якщо до цього дня хлопець з боргами не розрахується, то в наступному році, згідно з прикметами, точно не одружиться.

Дощ іде – рік буде врожайним.

Великий гріх – вирушити в дорогу на возі з одного голоблею.

Обов’язково потрібно подумати в цей день про майбутній урожай, оскільки саме зараз думки матеріальні.

Якщо дров багато нарубати – за прикметами, в будинку буде тепло і затишно.

Чим більше меду з’їж – тим більше його збереш наступного року.

Що не можна робити в цей день:

Постарайтеся не позичати в цей день гроші. Швидше за все назад ви їх не отримаєте.

Не варто з’ясовувати стосунки, звертатися за допомогою, зустрічатися з недругами і недоброзичливцями. Є ризик спровокувати конфлікт.

Не рекомендується просити підвищення в посаді або збільшення заробітної плати.

Не займайтеся чужими справами і проблемами, присвятіть час собі і постарайтеся змінити свій спосіб життя.

Не тримайте зла на інших, вибачте їх, і покайтеся самі.

Якщо ви не фахівець в якійсь області, не беріться за цю роботу самі.

Не варто нічого плануватися, все може піти прахом.

Іменинники: Володимир, Опанас, Олександр, Петро, ​​Єлисей, Вольдемар, Гнат, Омелян, Микола, Максим, Еміль, Єфросинія, Яків.

5 листопада: цей день в історії

1935 – випущена настільна гра “Монополія”.

1935 – в Києві відкрили регулярний тролейбусний рух.

2015 – екологічна катастрофа в Бразилії: при обвалі дамби хвостосховища загинули 19 осіб, велика кількість токсичних відходів потрапили в річку Ріо-Досі і незабаром досягла океану.

Хто народився 5 листопада

1911 – Мері Осборн, американська кіноактриса.

1913 – Вів’єн Лі, англійська акторка театру і кіно.

1934 – Кіра Муратова, українська кіноактриса, режисер, сценаристка.

1938 – Джо Дассен, французький співак, композитор, музикант.

1952 – Олег Блохін, український футболіст, тренер.

1958 – Роберт Патрік, американський актор.

1959 – Брайан Адамс, канадський рок-музикант, гітарист, автор і виконавець пісень.