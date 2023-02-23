53-річний чоловік із Німеччини вилікувався від ВІЛ (вірусу імунодефіциту людини) після пересадки стовбурових клітин у 2014 році. Дослідники кажуть, що він п’ята людина, яка вилікувалася від вірусу, який вражає більше ніж 30 мільйонів людей у ​​всьому світі.

Про це повідомляє Forbes з посиланням на дані, опубліковані у журналі Nature Medicine.

Доктор Бйорн-Ерік Дженсен, лікар пацієнта, заявив, що чоловік справді вилікувався від вірусу, а не знаходиться у “довгостроковій ремісії”. Він припинив приймати ліки у 2019 році.

Першою людиною, яку вилікували від ВІЛ, був Тімоті Рей Браун, якого дослідники називали “пацієнтом Берліна” у висновках, опублікованих у 2009 році. Троє інших також були вилікувані.

Усім пацієнтам було проведено трансплантацію стовбурових клітин — процедуру високого ризику.

“Я думаю, що ми можемо отримати багато інформації від цього пацієнта та подібних випадків лікування ВІЛ”, — сказав Дженсен.

ДОВІДКА. ВІЛ, або вірус імунодефіциту людини — це вірус, який атакує імунну систему організму і, якщо його не лікувати, може призвести до СНІДу (синдрому набутого імунодефіциту).

За оцінками ООН у 2021 році, 38,4 млн людей у ​​світі мають ВІЛ. З них 36,7 мільйона були дорослими, а 1,7 мільйона — дітьми до 15 років.

Зауважимо, що з початку епідемії на початку 1980-х років понад 40 мільйонів людей померли від СНІДу.