Про це повідомляє Forbes з посиланням на дані, опубліковані у журналі Nature Medicine.
Доктор Бйорн-Ерік Дженсен, лікар пацієнта, заявив, що чоловік справді вилікувався від вірусу, а не знаходиться у “довгостроковій ремісії”. Він припинив приймати ліки у 2019 році.
Першою людиною, яку вилікували від ВІЛ, був Тімоті Рей Браун, якого дослідники називали “пацієнтом Берліна” у висновках, опублікованих у 2009 році. Троє інших також були вилікувані.
Усім пацієнтам було проведено трансплантацію стовбурових клітин — процедуру високого ризику.
“Я думаю, що ми можемо отримати багато інформації від цього пацієнта та подібних випадків лікування ВІЛ”, — сказав Дженсен.
ДОВІДКА. ВІЛ, або вірус імунодефіциту людини — це вірус, який атакує імунну систему організму і, якщо його не лікувати, може призвести до СНІДу (синдрому набутого імунодефіциту).
За оцінками ООН у 2021 році, 38,4 млн людей у світі мають ВІЛ. З них 36,7 мільйона були дорослими, а 1,7 мільйона — дітьми до 15 років.
Зауважимо, що з початку епідемії на початку 1980-х років понад 40 мільйонів людей померли від СНІДу.
- У Таїланді планували роздати 95 мільйонів презервативів для того, щоб приборкати захворювання, що передаються статевим шляхом та запобігти підлітковій вагітності, оскільки країна прагне сприяти безпечному сексу напередодні Дня святого Валентина.
- Під час першого етапу досліджень серед невеликої групи добровольців було виявлено, що експериментальна вакцина проти ВІЛ (вірусу імунодефіциту людини) індукує широко нейтралізуючі антитіла. Отримані дані свідчать про те, що дводозова схема вакцинації з інтервалом у вісім тижнів може викликати імунну відповідь проти цього вірусу.