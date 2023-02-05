Про це повідомляють #Букви.

Міжнародний день проєктування дизайну інтефейсу користувача (UX, UXD, UED або XD). UX – це принципи та відповідний процес розробки інтерфейсу користувача для машин та програмного забезпечення (таких як комп’ютери, побутові, мобільні та інші електронні пристрої), при якому досягають максимально зручного та інтуїтивного способу їх використання користувачами.

Інтерфейс користувача (скорочено ІК) — засіб зручної взаємодії користувача (людини) з інформаційною системою. Сукупність засобів для обробки та відбиття інформації, якнайбільше пристосованих для зручності користувача. У графічних системах інтерфейс користувача, втілюється багатовіконним режимом, змінами кольору, розміру, видимості (прозорість, напівпрозорість, невидимість) вікон, їх розташуванням, сортуванням елементів вікон, гнучкими налагодженнями як самих вікон, так і окремих їх елементів (файли, теки, ярлики, шрифти тощо), доступністю багатокористувацьких налаштувань.

Область дизайну користувальницького досвіду є концептуальною дисципліною проєктування і бере свій початок в людських факторах і ергономіці, області, яка з кінця 1940-х років була зосереджена на взаємодії між користувачами, машинами і контекстним середовищем для проєктування систем, які апелюють до досвіду користувача. З появою безлічі комп’ютерів на робочих місцях на початку 1990-х років, користувачі стали цікавитися дизайнерами. Дональд Норман, архітектор користувацького досвіду, придумав термін “досвід користувача” і довів його до більш широкої аудиторії.

Цей термін також має нещодавній зв’язок з дизайном, орієнтованим на користувача, взаємодією між людиною і комп’ютером, а також включає елементи з аналогічних користувальницьких областей дизайну.

У різних країнах світу цього дня відзначають:

Бурунді — день єдності

Мексика — день Конституції

Пакистан — день солідарності з Кашміром

Сан-Марино — день святої Агати і звільнення від Альберонійської окупації

США — національний день метеоролога

Танзанія — день Чама Ча Мапіндузи

Фінляндія — день народження поета Йохана Людвіга Рунеберга. День прапора

Цього дня у світі:

1494 — укладено “вічний мир” між великими князями Литви й Московії — Олександром Ягеллончиком та Іваном III, що завершив литовсько-московську Прикордонну війну 1492—1494 років

1585 — у Львові засновано Успенське ставропігійське братство

1597 — за наказом Тойотомі Хідейосі в Нагасакі розіп’яті 26 ранніх японських християн

1783 — в області Калабрія на півдні Італії почався землетрус, що тривав майже два місяці

1816 — у Римі відбулася прем’єра опери Джоаккіно Россіні “Севільський цирульник

1850 — американська компанія “Фелікс” запатентувала арифмометр — настільну механічну обчислювальну машину для виконання чотирьох арифметичних дій

1859 — Александру Йоан Куза об’єднав князівські титули Молдови і Валахії, що стало кроком до виникнення сучасної Румунії

1861 — у Філадельфії (США) Коулмен Селлерс запатентував кінематоскоп

1887 — у міланському театрі “Ла Скала” відбулась прем’єра опери Джузеппе Верді “Отелло”

1899 — Філіппінсько-американська війна: битва за Манілу завершилась перемогою США

1904 — війська США покинули Кубу після шести років окупації

1913 — у Львові у залі Українського народного дому всі українські академічні товариства (“Академічна поміч”, “Український студентський союз”, “Академічна громада”, “Основа”, “Бандурист”, “Медична громада”, “Кружок правників” та інші) влаштували великий академічний бал

1917 — схвалена чинна конституція Мексики, яка першою в світі закріпила соціальні права

1918 — у Києві на засіданні Ради народних міністрів УНР ухвалено план організації реєстрового “Вільного козацтва” в Україні, яке мало здійснювати внутрішню охорону повітів, та проект закону про громадські роботи

Яке сьогодні церковне свято:

5 лютого – день пам’яті святої Агати. Вона була римською дівою-християнкою, святою. Вирішивши присвятити себе Богові, дала обітницю чистоти і невинності. Зазнала переслідувань за віру в часи правління імператора Деція. Попри спроби Квінціана спокусити її до шлюбу і віровідступництва, залишалася вірною Христу. Віддана у руки катів, які піддали дівчину жорстоким тортурам. Після смерті на могилі Агати ставалися чудеса. Одна з найбільш шанованих християнських мучениць, імені якої присвячені численні твори мистецтва та літератури. Вшановується в католицькій, православних і деяких протестантських церквах. Також — свята Агата, Агафа, Агафія; Агата Катанійська.

Прикмети:

Якщо мороз і світить сонце, значить, у серпні буде спекотно

Якщо сонячний день – буде рання весна

Якщо багато снігу лежить на землі – рік буде врожайним

Якщо сильний мороз – весна настане рано

Традиції:

Наші предки молилися святій Агаті, яку вважали захисницею від природних сил. Було прийнято йти до церкви і освячувати сіль, воду і хліб

Забороняється скупитися і відмовляти в допомозі

Вагітним не можна в цей день стояти на порозі

Не варто надмірно веселитися і танцювати

Не рекомендується перебувати в неприбраному будинку

Іменини цього дня святкують:

Агата, Климент, Агатангел, Євдокія, Феоктист, Геннадій, Федір, Павлин, Овсій, Денис.