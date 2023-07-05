5 липня у світі відзначають День бікіні. В Україні сьогодні - день звільнення Краматорська та Слов'янська (Донецька область) від російської окупації. За церковним календарем сьогодні день пам’яті мученика Євсевія.

Джерело: #Букви

День бікіні: перше бікіні було представлено на огляд публіки 5 липня 1946 року в приміщенні басейну Piscine Molitor в Парижі. Французький дизайнер Луї Рір не зміг умовити моделей надіти настільки “непристойне” вбрання на показ, і йому довелося звернутися до танцівниці Мішлін Бернардіні. Та погодилася і стала знаменитою на весь світ.

У різних країнах світу сьогодні відзначають:

Україна – День звільнення міста Краматорська та Слов’янська від російської окупації

Венесуела – День Незалежності та День національних збройних сил

Кабо-Верде – День Незалежності

Вірменія – День Конституції

Чехія, Словаччина – День Кирила і Мефодія

Алжир – День Незалежності

Туркменістан – День працівників судових органів

Канада – Національний день профілактики травматизму

США – Національний день трудоголіка та Національний день пирога з яблучною начинкою

Цього дня у світі:

1054 — в сузір’ї Тельця вибухнула зірка, створивши величезну супернову, видиму на Землі протягом 23 діб вдень і 633 діб вночі. Явище викликало величезну паніку в різних країнах.

1439 — на Флорентійському соборі митрополит Київський Ісидор разом з грецьким архієпископом Василієм Бессаріоном підписали церковну унію про об’єднання Православної та Католицької Церков під владою Римського Папи.

1687 — опубліковано першу фундаментальну працю І. Ньютона “Прінсипа”.

1841 — Томас Кук відкрив перше у світі туристичне агентство.

1865 — у Лондоні засновано благодійницьку організацію “Армія Спасіння”.

1866 — Від холери помер Йосип Гладкий — останній кошовий Задунайської Січі.

1919 — після 9-годинного бою війська УНР зайняли Жмеринку. Червоноармійці, відступаючи, підірвали тунель і зіпсували 36 паротягів.

1939 — у Миколаєві здано в експлуатацію міську каналізацію — на будівництво важливого для міста об’єкта витрачено 4 млн руб.

1941 — у Кракові німецькою поліцією заарештований і депортований до Берліна провідник Організації Українських Націоналістів Степан Бандера.

1946 — вперше показали людям купальник-бікіні.

1954 — Елвіс Преслі записав свою першу пісню “That’s All Right, Mama”.

1965 — у м. Калуш (Івано-Франківська область) став до ладу хімічно-металургійний комбінат.

1965 — у м. Києві розпочато будівництво нового житлового масиву Оболонь.

1974 — у м. Лозанна (Швейцарія) Українська РСР підписала Всесвітню поштову конвенцію.

1978 — в Москві відкрилась дев’ята сесія Верховної Ради СРСР дев’ятого скликання, на якій було прийнято Закон СРСР про Раду міністрів СРСР, Закон СРСР про порядок укладання, виконання і денонсації міжнародних договорів СРСР, Закон СРСР про вибори до Верховної Ради СРСР.

1985 — Сергій Бубка переміг на міжнародних змаганнях з легкої атлетики у стрибках з жердиною у Брюсселі з результатом 580 см.

1991 — Верховна Рада УРСР ухвалила заяву про безпідставність територіальних претензій Румунії до України стосовно Північної Буковини та Подунав’я.

1994 — в Інституті підготовки кадрів Служби безпеки України відбувся перший випуск слухачів.

1994 — 809 населених пунктів у семи областях України залишилися без електропостачання внаслідок урагану. Завдано значних збитків населеним пунктам і посівам.

2014 — українські війська звільнили місто Краматорськ та звільнили місто Слов’янськ від бойовиків “ДНР”.

Яке сьогодні церковне свято:

5 липня у православному календарі день пам’яті мученика Євсевія, єпископа Самосатського. Він був єпископом у місті Самосати. Тоді християн переслідував імператор Валентин, який був аріанином. Євсевій вирушив до Сирії, Палестини та Фенікії, щоб там зміцнити християнську віру. Також перебував він у вигнанні в Тракії від 374 до 378 року. Повернутися на єпископський престол зміг лише зі зміною імператора.

Близько 380 року Євсевій прибув до міста Доліхіни, щоб там поставити на єпископський престол Марина. Жили там переважно аріанці. Одна з жінок кинула на голову мученика черепицю, яка пробила його череп. Помираючи, він попросив, щоб жінку простили й не катували.

Прикмети:

Йде дощ вдень — буде великий урожай.

Надто спекотна погода — будуть сильні морози в грудні.

Комарі роєм літають — на гарну погоду.

Традиції:

5 липня вважається вдалим для збору пряних і лікарських трав.

У Євсєїв день не можна пити алкоголь. За давніми віруваннями, хто вип’є спиртне сьогодні, той у майбутньому може захворіти на алкоголізм.

Іменини сьогодні святкують:

Генадій, Василь, Григорій, Гаврило, Федір, Уляна.