5 листопада відзначають Всесвітній день поширення інформації про проблему цунамі. За церковним календарем сьогодні вшановується день пам’яті Якова – сина святого Йосипа, який був чоловіком Божої Матері.

Про це повідомляють #Букви.

Всесвітній день поширення інформації про проблему цунамі: започатковано ООН у 2015 році за ініціативою Японії, яка, перебуваючи в найбільш сейсмонебезпечному регіоні, мала досвід попередження і ліквідації наслідків цунамі. Мета цього дня – підвищення обізнаності суспільства про особливості цього стихійного лиха, а також на запобігання можливих наслідків від цунамі.

У різних країнах світу цього дня відзначають:

ПАР – День захисту дітей

Перу – День Пуно

США – День банківських переказів, Національний день бізонів

Туркменістан – День здоров’я

Сполучене Королівство, Нова Зеландія, Ньюфаундленд, Лабрадор, Канада – Ніч Гая Фокса або Ніч багать або Ніч феєрверків

Ірландія – День рудих

Цього дня у світі:

1605 — Порохова змова 5 Листопада у Британії

1625 — підписано Куруківську ординацію.

1854 — під час Кримської війни під Інкерманом відбулася битва між російськими й британо-французькими військами, яка завершилася поразкою російських військ.

1913 — Велика Британія анексувала Кіпр і разом з Французькою республікою оголосила війну Османській Імперії.

1914 — в ході Першої світової війни російські війська почали другу облогу Перемишльської фортеці.

1916 — імператори Німеччини і Австро-Угорщини проголосили створення Королівства Польща.

1935 — випущена настільна гра “Монополія”.

1953 — у Києві офіційно відкрили міст імені Євгена Патона — першу в світі суцільно зварену конструкцію (зроблену лише за допомогою зварювання, без використання з’єднувальних матеріалів).

1963 — відкриті станції київського метрополітену “Політехнічний інститут” і “Завод „Більшовик“” (тепер “Шулявська”).

1964 — відкриття тролейбусного руху в Чернігові.

1965 — відкриті станції київського метрополітену”Гідропарк”, “Лівобережна” та “Дарниця”, а також електродепо “Дарниця”.

1968 — Василь Макух вчинив на Хрещатику самоспалення на знак протесту проти колоніального становища Української РСР та окупації Чехословацької Соціалістичної Республіки.

1971 — відкриті станції київського метрополітену “Святошино”, “Нивки” і “Жовтнева” (зараз “Берестейська”).

Яке сьогодні церковне свято:

5 листопада Православна церква відзначає день пам’яті Якова – сина святого Йосипа, який був чоловіком Божої Матері. Народився майбутній апостол ще до того, як Йосип одружився з Марією. Яків Молодший – один із сімдесяти апостолів. Його називали “братом Господнім”. Існує багато версія походження цього прізвиська. За найпоширенішою, нарекли його так, тому що він дійсно був зведеним братом Ісуса. Яків став першим єпископом Єрусалима. Помер у віці 63-х років.

Також у цей день православні християни відзначають Дмитрівську поминальну суботу. Дмитрівська субота є єдиною батьківською суботою, яку офіційно визнає православна церква. У поминальні дні заведено відвідувати церкву, щоб поставити свічку за упокій душі померлого та замовити молебень. У храмах цього дня проводять літургії та панахиди. Після відвідин храму бажано сходити на могилу до померлого та запалити там свічку.

Прикмети:

Якщо град 5 листопада пішов, або дрібну крихту видно – 22 листопада прийде справжня зима.

Багато снігу випало, і він не розтанув – зима буде теплою, а наступного року можна буде очікувати хорошого врожаю.

Якщо до цього дня хлопець з боргами не розрахується, то наступного року точно не одружиться.

Дощ іде 5 листопада – рік буде врожайним.

Чим більше меду з’їси – тим більше його збереш наступного року.

Традиції:

Апостол Яків зробив багато чудес, тому щира молитва до святого може допомогти у багатьох важких ситуаціях. До нього звертаються за допомогою і зціленням, захистом від будь-якого зла і за настановою на шлях істинний.

Наші предки намагалися до цього дня заготовити, як можна більше дров. Вважалося, що їх велика кількість гарантує затишок і тепло всю зиму.

В цей день небажано присвячувати себе іншим людям, краще зайнятися собою і своїми справами.

Іменини цього дня святкують:

Яків, Святослав, Ігор.