Село Мощун у Київській області деокупували від російських військових 21 березня 2022 року. Населений пункт став одним з форпостів, який дозволив українським захисникам боронити столицю від ворогів. Втім, станом на 21 серпня, після 5 місяців з моменту звільнення, село досі знаходиться в руїнах, а мешканці самотужки намагаються відновити житла та підготуватися до зими без електропостачання, питної води та туалету.

Фотокореспондент #Букв поцікавився, як зараз живуть місцеві мешканці та у який спосіб відбудовують домівки.

Після початку повномасштабної російсько-української війни два десятки вулиць дачних кооперативів на околиці села біля полів та річки Ірпінь пережили кілька днів боїв та майже місяць окупації. З тисячі будинків не пошкодженими залишилися лише з десяток. У деяких оселях уламками розбило вікна, а інші споруди вигоріли до тла.

Втім, місцеві не плачуть у руїнах та не жаліються. Хтось уже відновлює будинки, хтось лише розбирає завали. Люди сміються і жартують, готують їжу на дров’яних печах, заряджають смартфони від сонячних панелей, намагаючись відновити життя в селі.

Найбільша проблема цієї частини Мощуна — відсутність електрики. Як заявили місцеві, світло в будинках зникло в перший день війни та не з’явилося досі. Варто зазначити, що в решті села подачу електрики відновили вже давно, проте саме дачними кооперативами займатися ніхто не поспішає. Мешканцям натякнули, що вони самотужки повинні розв’язати проблему. Для багатьох мешканців це не просто літні дачі, а їхнє єдине житло.

Також в цій частині села відсутній водогін, воду качають електропомпи з артезіанських свердловин, але для їх роботи потрібне електроенергія. Також без неї відсутня питна вода та можливість користуватися туалетом.

Мешканці повідомили #Буквам, що засмучені відсутністю світла, тому що без нього складно розпочинати роботу з відновлення будинків. Ба більше, хоча б одну чи дві кімнати до холодів, щоби в них перезимувати.

У коментарі виданню український волонтер Руслан Горовий, який разом з іншими займається підтримкою місцевих розповів, що зараз спонсорування відбувається “80 на 20”, де 20% — це місцева влада, а 80% — волонтери та жителі Мощуна.

Руслан додав, що люди вже на шляху до відновлення електропостачання в кооперативі, адже знайшли бригаду, яка займатиметься відновленням електрики. Втім, як швидко це відбудеться, доки не відомо. За словами волонтера, все залежатиме від спеціалістів з ремонту. Бригада також оплачуватиметься коштом мешканців села та місцевої влади.