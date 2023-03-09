Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький у Telegram.
За його словами, під завалами виявили тіло ще одного чоловіка — 1963 року народження: “Щирі співчуття рідним”, — додав Козицький.
Нагадаємо, що близько 8 години ранку голова Львівської ОВА зазначав, що у Золочівському районі російська ракета впала у житловій зоні. У момент падіння ракети люди перебували у себе вдома.
Тоді займання, що виникло внаслідок обстрілу знищило три житлові будинки, три автомобілі, гараж і кілька господарських будівель. Наразі триває розбір завалів — під ними можуть бути люди.
ДОВІДКА. У ніч на 9 березня російські окупанти завдали чергового масованого ракетного удару по території України. Вибухи пролунали у низці областей, зокрема й у столиці України.
Загалом було випущено 81 ракету та 8 безпілотників. Частину із них знищено силами ППО.
- У ніч на 9 березня війська РФ здійснили черговий масований ракетний удар по території України. Є влучання у низку об’єктів енергетичної інфраструктури. Як наслідок – у деяких областях виникли проблеми з енергопостачанням.
- Внаслідок масованого російського удару на півдні України є влучання в об’єкти інфраструктури. Ворог обстріляв Кіровоградщину, Одещину, Вінниччину та Криворіжжя.