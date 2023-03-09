Кількість загиблих 9 березня 2023 року внаслідок масованого обстрілу України з боку РФ у Золочівському районі Львівської області зросла до п'яти.

Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький у Telegram.

За його словами, під завалами виявили тіло ще одного чоловіка — 1963 року народження: “Щирі співчуття рідним”, — додав Козицький.

Нагадаємо, що близько 8 години ранку голова Львівської ОВА зазначав, що у Золочівському районі російська ракета впала у житловій зоні. У момент падіння ракети люди перебували у себе вдома.

Тоді займання, що виникло внаслідок обстрілу знищило три житлові будинки, три автомобілі, гараж і кілька господарських будівель. Наразі триває розбір завалів — під ними можуть бути люди.

ДОВІДКА. У ніч на 9 березня російські окупанти завдали чергового масованого ракетного удару по території України. Вибухи пролунали у низці областей, зокрема й у столиці України.

Загалом було випущено 81 ракету та 8 безпілотників. Частину із них знищено силами ППО.