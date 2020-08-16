Щоб відвідати острів не обов'язково їхати на курорти Індійського або Тихого океанів. Острови є і в Україні - і вони не менш цікаві.

Про це розповідають #Букви.

Зміїний (Одеська область)

Територія острова становить 17 км кв. Це самий віддалений острів від материкової частини України.

Найближчий населений пункт до острова – Вилкове. Відстань складає 35км. Доплисти можна на катері, записавшись на екскурсію.

Свою назву острів отримав через те, що там раніше водилося багато змій. Крім того, острів був предметом спору між Україною та Румунією через родовищ нафти і газу. Нині острів Зміїний вважається українською територією. На ньому активно розвивається туризм. Там є печерні гроти і карстові печери.

Острів ділиться на дві частини: верхню і нижню. На верхній частині обладнана прикордонна і вертолітний майданчик, а в нижній частині розвивається туристична інфраструктура. Тут варто маяк із залишків храму Ахілла, є відділення банку, магазин, медпункт і навіть музей. Музей знаходиться в одній будівлі з готелем.

Берег острова скелястий, але там все ж є кілька пляжів. З рослинності на острові поки тільки степова трава.

Острів Хортиця (Запорізька область)

Острів Хортиця – є найбільшим островом на Дніпрі. Це державний заповідник. На його території збереглася величезна кількість історичних пам’яток від палеоліту до сьогодення. Острів Хортиця у 2007 році увійшов до списку “Семи чудес України”. На північно-східному узбережжі острова було відтворено справжню Запорізьку Січ, де зберігаються стародавні козацькі традиції.

Територія острова складає 23,5 км кв. Він знаходиться на території Запоріжжя, тому сюди можна доїхати на міському транспорті.

На території острова є ландшафти степу, гори, яри, урочища і скелі висотою 40 м.

На території Січі щороку проходять фестивалі, ігри та забави. Є на острові містичні “місця сили”.

Джарилгач (Херсонська область)

Вся територія острова та частина прилеглої акваторії входить у Національний природний парк “Джарилгацький”. Острів є умовно заселеним.

На острів можна дістатися по морю зі Скадовська. Тут дикі місця, блакитне море і пляжі з дрібним білим піском.

У Національному природному парку “Джарилгацький” більше 200 лиманних озер, є лікувальні грязі.

На острові більше 500 видів рослин – 21 вид занесений до Червоної Книги.

На острові можна зустріти рожевого пелікана, жовту чаплю, орлана-білохвіста, лебедів, благородного оленя, муфлонів, ланей. Також дикого кабана, лисицю і єнотоподібного собаку.

Березань (Миколаївська область)

На острів можна потрапити, найнявши катер в Очакові або Рибаківці.

Сам острів пустельний – там немає дерев і чагарників, лише висока степова трава і багато гучних птахів.

Острів є центром археологічного заповідника “Ольвія”. На території острова все ще ведуться археологічні роботи.

Також острів Березань відомий тим, що на його території розстріляли збунтувалися моряком крейсера “Очаків” на чолі з лейтенантом Шмідтом. Останньому тут встановлено пам’ятник.

Острів Світязь (Волинська область)

Територія острова невелика – всього 7 кв. км. На ньому розташована спостережна база орнітологів.

Острів знаходиться посередині озера Світязь – найбільшого і глибокого озера України. Його глибина досягає 60 метрів. Вода в озері доволі чиста і прозора.

Острів досить запущений, але там є будиночок лісника і кілька альтанок. Місцеві кажуть, що на острів можна потрапити пішки, але наскільки це правда – ніхто не знає.

Острів Світязь – це заповідна зона.