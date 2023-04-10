Айфон – це потужний інструмент, який може значно полегшити ваше життя, якщо ви правильно використовуєте його можливості. Однак багато користувачів не знають про більшість функцій свого iPhone, які можуть значно полегшити роботу з ним. Пропонуємо сьогодні нарешті познайомитись із ними. Із цим нам допомогли експерти інтернет-магазин продукції Apple My Cloud Store – найбільшого в Україні офіційного дистриб’ютора “яблучної” техніки.

Використовуйте Siri для зручного управління вашим iPhone

Siri – це цифровий помічник, який може допомогти вам у багатьох питаннях. Для активації Siri просто утримуйте кнопку Home протягом декількох секунд. Ви можете використовувати голосові поради Siri у таких випадках:

здійснення дзвінків, відправлення повідомлень та пошуку в Інтернеті.

створення нагадувань та записів у своєму календарі.

швидкого знаходження контактів та додатків на вашому iPhone.

Загалом, віртуальний асистент – дуже корисна опція і навіть одна із причин, аби Айфон 14 купити, особливо для активних і постійно зайнятих людей.

Використовуйте AirDrop для швидкого обміну файлами з іншими користувачами iPhone

AirDrop – це функція, яка дозволяє вам бездротово обмінюватися файлами з іншими користувачами iPhone. Щоб використовувати AirDrop, відкрийте на своєму iPhone фото, відео або будь-який інший файл, який ви хочете надіслати, та торкніться кнопки “Поділитися”. Потім виберіть AirDrop та передайте файли. Готово!

Використовуйте швидкі клавіші та жести

Іноді використання швидких клавіш та жестів може бути швидшим та зручнішим, ніж пошук в меню або запуск додатків. Наприклад, двічі клацніть на кнопці “Домівка”, щоб перейти до останніх використаних додатків. Щоб швидко знайти потрібну інформацію, скористайтеся функцією пошуку за допомогою жестів: зверніть увагу на свайп вниз від середини екрана, який відкриє пошукову строку.

Налаштуйте свій центр повідомлень

Центр повідомлень на iPhone може бути дуже корисним, але він також може бути перевантажений повідомленнями. Налаштуйте свій центр повідомлень, щоб він відображав лише ті повідомлення, які вам дійсно потрібні. Для цього відкрийте “Налаштування”, натисніть на “Повідомлення” і налаштуйте відображення для кожного додатку окремо.

Використовуйте функцію “Не турбувати”

Функція “Не турбувати” – це інструмент, який дозволяє вам налаштувати свій iPhone так, щоб він не заважав вам, коли ви зайняті або спите. Коли вона увімкнена, ваш телефон не буде приймати вхідні дзвінки, повідомлення або інші сповіщення, які можуть вас відволікати.