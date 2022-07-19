Опис товарів на сайті виконує функцію продавця. Дослідження Nielsen Norman Group доводить, що 20% невдалих замовлень — через відсутність інформації про продукт.

Розглянемо, чому важливо давати повний опис карток продукції та як правильно його створювати. Ця інформація актуальна для всіх представників роздрібної торгівлі та тих, хто закуповує аксесуари для телефонів оптом.

5 порад

Опис кожного товару в інтернет-магазині допомагає користувачам швидко зробити правильний вибір. Деякі продавці нехтують цією опцією, надаючи клієнтам лише характеристики. Однак це – не одне й те ж саме. Якісний опис товарів дозволяє вигідно відрізнитися від конкурентів, продублювати унікальну торгову пропозицію та викликати довіру до продавця.

Наприклад, якщо ви обрали для себе дропшипінг мобільних аксесуарів, то він має велику кількість конкурентів на ринку. Вашою УТП не буде найнижча ціна, проте завдяки опису товару ви можете вирішити всі явні та приховані проблеми споживачів, що змусить їх замовити аксесуар саме у вас.

Як правильно написати такий опис?

Фокусуйтесь на перевагах, не мовчіть про недоліки.

Покупці на сайті найбільше вивчають не властивості продукту, а користь, яку вони від нього отримують, та проблеми, які він вирішить або ні.

Тому подумайте, які переваги для клієнта – у тій чи іншій функції. Наприклад, можна написати не тільки про водовідштовхувальний матеріал, але й про те, що з аксесуаром можна гуляти у вологу погоду. Тут же варто зазначити мінуси, наприклад, попередити, що довготривалий контакт з прямим сонячним промінням змінить колір виробу.

Забудьте про “високу якість” та “зручність”

Слова оцінки аксесуара до мобільного телефона нічого не дають читачеві. Їх треба прибирати, а натомість доводити фактами, що це дійсно так.

Наприклад, замість “мегазручний чохол” напишіть, що його рельєф та матеріал не дає змогу телефону вислизнути навіть із вологих рук.

Грайте з уявою клієнта

Коли покупець тримає в руках, наприклад, штатив, його бажання стати власником цього товару зростає. Але в онлайн-шопінгу такі можливості ще недоступні.

Однак, ви можете допомогти покупцеві уявити це, читаючи текст. Просто опишіть, що людина буде відчувати, коли робитиме, наприклад, селфі на площі чи на вершині гори.

Дайте більше інформації

Заглиблюйтесь в історію свого продукту. Розкажіть користувачам на сайті, як його виробляють, як тестують, як вдосконалюють.

Зробіть опис зрозумілим.

Такі прості речі, як заголовки, списки, виділення тексту курсивом чи жирним шрифтом візуально роблять опис гарнішим і слугують орієнтирами для читача.

Після всього опис обов’язково прочитайте вголос. Якщо розповідь про ваш товар така, як під час розмови із реальним і класним консультантом — цей текст викликає довіру і допоможе продавати потрібні товари вашим клієнтам.

Джерело: mobo.net.ua