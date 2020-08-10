Covid-19 Україна

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5-поверховий корпус Олександрівської лікарні забитий хворими на COVID-19, – лікар

В Олександрівській лікарні, одній з найбільших у Києві, п’ятиповерховий інфекційний корпус повністю забитий хворими на COVID-19.

Понеділок, 10 серпня 2020, 23:59

Про це в коментарі #Буквам розповів асистент кафедри внутрішньої медицини №2 Національного медичного університету імені О. О. Богомольця Ілля Бурлаченко.

“Коли тільки починали проводити тестування, то кількість досліджень була мізерною – трохи більше двохсот. Зараз це в рази більше. Але, варто зазначити, що реальна захворюваність значно вища. Наприклад, в Олександрівській лікарні, одній з найбільших у Києві, п’ятиповерховий інфекцонний корпус повністю забитий. Ще корпус нейрохірургії закрили і зробили його інфекційним – він теж забитий. Можливо ще один корпус закриватимуть і перероблятимуть під інфекційний”, – сказав Ілля Бурлаченко.

За його словами, найвищий ризик заразитися коронавірусом – це в закритих приміщеннях, де є скупчення людей: супермаркети, офіси, громадський транспорт.

“Носити маску на вулиці, коли поруч майже немає людей, не треба. Більше ризик заразитися – це в погано вентильованих закритих приміщеннях – магазинах, кафе, офісах, транспорті”, – розповів він.

За словами лікаря, також слід правильно носити саму маску і регулярно її міняти.

“Не можна носити маску на шиї або підборідді. Заходячи в приміщення, маска повинна прикривати ніс, щільно прилягати до щік. Наприклад, основне гасло органів охорони здоров’я в США це: “Носи маску, щоб захистити інших, а інші будуть носити маску, щоб захистити тебе”, – підкреслив Ілля Бурлаченко.

  • Раніше асистент кафедри внутрішньої медицини №2 Національного медичного університету імені О. О. Богомольця Ілля Бурлаченко заявив, що введення владою на ранній стадії жорсткого карантину стало причиною нинішнього зростання захворювання COVID-19.
Теги: Бурлаченко, Київ, Коронавірус

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