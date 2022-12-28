Про це Порошенко розповів в інтерв’ю на телеканалі “Прямий”.
Україна повинна отримати механізм закінчення війни, переконаний п’ятий президент. І цей механізм має п’ять складових:
- зброя;
- санкції та ембарго для РФ;
- фінансова допомога;
- відповідальність Путіна та росіян;
- членство України в ЄС і НАТО.
Порошенко наголосив: без членства України в НАТО ця війна не закінчиться, і жодні інші форми гарантій глобальної безпеки не є дієвими.
Політик також розгорнутіше пояснив критичну потребу отримання зброї: лише ЗСУ є найкращим важелем впливу на президента Росії Путіна – і українські захисники потребують озброєння.
“Ми повинні мати винищувачі F-16, які є оборонною зброєю. Вона не для того, щоб атакувати Москву, вона для того, щоб збивати російських стерв’ятників. Друга позиція – це далекобійні ракети, “Хаймарси” і артилерія. 70 км – для артилерії, 300 км – для “Хаймарсів”. Для чого? Для того, щоб ми били російські склади, російські пункти управління за 300 км від фронту”, – заявив Порошенко.
- 28 грудня Верховна Рада зібралась на своє останнє у цьому році засідання. Президент України Володимир Зеленський виступив зі щорічним зверненням до парламенту про внутрішнє та зовнішнє становище України.
- Глава МЗС Естонії Урмас Рейнсалу підтримав українську позицію та заявив, що перебування РФ серед постійних членів Ради Безпеки ООН є нелегітимним.