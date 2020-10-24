У неділю, 25 жовтня, українці зможуть не лише проголосувати на місцевих виборах, а й взяти участь у всеукраїнському опитуванні, ініційованому президентом Володимиром Зеленським. Опитування вже завтра, проте чимало українців не мають чіткого бачення того, як відбуватиметься ця процедура.

#Букви звернулися по коментарі до нардепів від “Слуги народу”, але ніякої інформації вони не надали.

Однак стало відомо, що питаннями організації “опитування від Зеленського” займається шоумен Артем Гагарін (Михайличенко). Волонтерів для реалізації ініціативи президента шукали оперативно, тож серед інтерв’юерів завтра побачимо чимало студентів.

Команда президента пішла традиційним шляхом і підготувала для волонтерів серію відео. Артем Гагарін запальним голосом розповів інтерв’юерам про форму одягу, обов’язки та реакцію на провокаційні дії.

“І це нормально”

У першому навчальному ролику Гагарін зазначив, що не лише волонтери ставитимуть українцям запитання. Вони мають бути готовими до різних провокативних ситуацій.

Правила “опитування від Зеленського”:

волонтери нічого не проводять на території виборчої дільниці;

опитування проводиться лише на виході з дільниці, після голосування;

жодної агітації;

відсутність партійної та кандидатської символіки;

волонтери не належать до політичних сил та не є кандидатами.

Гагарін додав, що “опитування Зеленського” – це екзитпол (опитування після голосування), а він є абсолютно законним.

Для волонтерів також підготували “шпаргалку” про те, як відповідати на провокативні питання українців. Ба більше, команда президента підготувала для волонтерів спеціальний чат-бот у Telegram, який допоможе їм з точки зору закону аргументувати своє право проводити опитування.

“Презентабельний вигляд”

У другому відео такий же запальний голос Гагаріна попереджує, що волонтер повинен мати охайний та статечний зовнішній вигляд. При цьому він наголосив, що волонтери не повинні демонструвати своїм одягом прихильність до якоїсь політичної сили — кольори мають бути нейтральними.

Волонтери отримають фірмову маніжку з надписом “5 питань від президента”. Задля безпеки інтерв’юери матимуть маску та рукавички.

“Збирайте ваші коробки”

Також Гагарін детально пояснив, як зібрати коробку для бланків та здійснити її пломбування. На коробці повинен бути номер виборчої дільниці, де проводилося опитування, а також підписи волонтера.

Шоумен наголосив, що у разі дощу волонтер може сховатися у приміщення, але не заходити на виборчу дільницю, бо це заборонено законом.

До слова, тренувальні відео для волонтерів доступні лише за посиланням. “Опитування Зеленського” вже завтра, а отже українці зможуть самі переконатисч в ефективності стратегії Зе-команди.

“Опитування Зеленського”

13 жовтня президент України Володимир Зеленський повідомив, що під час проведення місцевих виборів 25 жовтня українцям на виборчих дільницях поставлять п’ять запитань.

Згодом президент озвучив всі п’ять запитань:

“Чи потрібно запровадити довічне ув’язнення за корупцію в особливо великих масштабах?”

“Чи підтримуєш ти створення на Донбасі вільної економічної зони?”

“Чи потрібно скоротити кількість депутатів у Верховній Раді до 300?”

“Чи підтримуєш ти легалізацію в Україні медичного канабісу з метою полегшення болю важкохворих?”

“Чи необхідно Україні на міжнародному рівні піднімати питання про використання гарантій безпеки, визначених Будапештським меморандумом?”.

В Офісі президента запевнили, що анонсоване президентом Володимиром Зеленським опитування в день проведення місцевих виборів не матиме прямих юридичних наслідків.

Юрист Андрій Магера в коментарі #Буквам заявив, що проведення будь-яких опитувань на виборчих дільницях, крім національного екзит-полу, не передбачено законодавством.

У Комітеті виборців України також наголосили, що проведення опитувань у день голосування на місцевих виборах 25 жовтня суперечить Виборчому кодексу.

Згодом стало відомо, що опитування профінансують меценати, імена та прізвища яких не озвучують.