Про це на брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Степанов зазначив, що під найжорсткіші карантинні обмеження потрапили населені пункти у п’яти областях.

Так, до червоної зони буде віднесено:

Городенківський та Косівський райони Івано-Франківської області;

місто Самбір Львівської області;

місто Біляївка Одеської області;

міста Дубно, Костопільський та Рівненський район Рівненської області;

Кіцманський район Чернівецької області.

Вимоги для регіонів “червоної” зони:

забороняється діяльність закладів розміщення (хостели, турбази тощо), крім готелів;

забороняються планові ушпиталення в лікарнях (крім окремих екстрених випадків);

забороняється робота спортзалів, фітнес-центрів;

забороняється приймати нові зміни в дитячі табори;

обмеження для масових заходів: одна людина на 20 квадратних метрів і не більше 100 осіб.

заборонені регулярні та нерегулярні перевезення пасажирів автомобільним, залізничним транспортом, міським електротранспортом, метрополітеном в міському, приміському, міжміському, внутрішньообласному та міжобласному сполученні (це не стосується службового транспорту та особистих авто);

забороняється відвідування закладів освіти;

забороняється діяльність кафе та ресторанів, торгово-розважальних центрів, інших установ розважальної діяльності, фітнес-центрів.

Такий епідемічний рівень встановлюється на 14 днів.