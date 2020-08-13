Про це на брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.
Степанов зазначив, що під найжорсткіші карантинні обмеження потрапили населені пункти у п’яти областях.
Так, до червоної зони буде віднесено:
Городенківський та Косівський райони Івано-Франківської області;
місто Самбір Львівської області;
місто Біляївка Одеської області;
міста Дубно, Костопільський та Рівненський район Рівненської області;
Кіцманський район Чернівецької області.
Вимоги для регіонів “червоної” зони:
забороняється діяльність закладів розміщення (хостели, турбази тощо), крім готелів;
забороняються планові ушпиталення в лікарнях (крім окремих екстрених випадків);
забороняється робота спортзалів, фітнес-центрів;
забороняється приймати нові зміни в дитячі табори;
обмеження для масових заходів: одна людина на 20 квадратних метрів і не більше 100 осіб.
заборонені регулярні та нерегулярні перевезення пасажирів автомобільним, залізничним транспортом, міським електротранспортом, метрополітеном в міському, приміському, міжміському, внутрішньообласному та міжобласному сполученні (це не стосується службового транспорту та особистих авто);
забороняється відвідування закладів освіти;
забороняється діяльність кафе та ресторанів, торгово-розважальних центрів, інших установ розважальної діяльності, фітнес-центрів.
Такий епідемічний рівень встановлюється на 14 днів.
- На офіційному сайті Кабінету Міністрів України оприлюднено постанову про продовження адаптивного карантину, введеного в нашій країні у зв’язку зі спалахом коронавірусу, до 31 серпня.