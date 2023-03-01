Про це інформує пресслужба Центру протидії корупції.
Зазначено, що колегія суддів призначила покарання: 5 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади впродовж 3 років.
Повідомляється, що колишній начальниці однієї зі служб аеропорту призначили покарання у виді 4 років позбавлення волі та неможливості обіймати певні посади впродовж 3 років. Обом суд призначив штаф у розмірі 8500 грн. Конфіскацію майна стаття, за якою засидили Дихне, не передбачала.
За даними слідства, Дихне та інша фігурантка порушили порядок передачі в оренду майна аеропорту шляхом. Вони укладали попередні договори оренди без конкурсу за участі Фонду держмайна та за заниженими орендними платежами.
Також додається, що НАБУ і САП вважають, що це спричинило тяжкі наслідки в розмірі 15,7 млн грн.
Крім того, антикорсуд також ухвалив рішення стягнути солідарно із обох обвинувачених на користь Регіонального відділення Фонду держмайна матеріальну шкоду у розмірі майже 11 млн грн.
- Вищий антикорупційний суд призначив 10 років ув’язнення колишній судді Кіровського районного суду міста Дніпра, яка вимагала хабар у розмірі 30 тисяч доларів.
- Служба безпеки зібрала беззаперечні докази вини ще одного високопосадовця, причетного до системної корупції в держустановах. Зловмисницею є голова Харківського окружного адміністративного суду, яка налагодила злочинний механізм одержання грошей за прийняття рішень на користь заявників.
- Співробітники СБУ затримали посадовця Одеської обласної військової адміністрації, який вимагав гроші з підприємців. Він налагодив масштабний злочинний механізм одержання хабарів.