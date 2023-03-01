Вищий антикорупційний суд ухвалив вирок та визнав винними колишнього в.о. генерального директора Євгенія Дихне та начальницю однієї зі служб ДП "Міжнародний аеропорт Бориспіль".

Про це інформує пресслужба Центру протидії корупції.

Зазначено, що колегія суддів призначила покарання: 5 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади впродовж 3 років.

Повідомляється, що колишній начальниці однієї зі служб аеропорту призначили покарання у виді 4 років позбавлення волі та неможливості обіймати певні посади впродовж 3 років. Обом суд призначив штаф у розмірі 8500 грн. Конфіскацію майна стаття, за якою засидили Дихне, не передбачала.

За даними слідства, Дихне та інша фігурантка порушили порядок передачі в оренду майна аеропорту шляхом. Вони укладали попередні договори оренди без конкурсу за участі Фонду держмайна та за заниженими орендними платежами.

Також додається, що НАБУ і САП вважають, що це спричинило тяжкі наслідки в розмірі 15,7 млн грн.

Крім того, антикорсуд також ухвалив рішення стягнути солідарно із обох обвинувачених на користь Регіонального відділення Фонду держмайна матеріальну шкоду у розмірі майже 11 млн грн.