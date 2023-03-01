Про це інформує пресслужба Центру протидії корупції.

Зазначено, що колегія суддів призначила покарання: 5 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади впродовж 3 років.

Повідомляється, що колишній начальниці однієї зі служб аеропорту призначили покарання у виді 4 років позбавлення волі та неможливості обіймати певні посади впродовж 3 років. Обом суд призначив штаф у розмірі 8500 грн. Конфіскацію майна стаття, за якою засидили Дихне, не передбачала.

За даними слідства, Дихне та інша фігурантка порушили порядок передачі в оренду майна аеропорту шляхом. Вони укладали попередні договори оренди без конкурсу за участі Фонду держмайна та за заниженими орендними платежами.

Також додається, що НАБУ і САП вважають, що це спричинило тяжкі наслідки в розмірі 15,7 млн грн.

Крім того, антикорсуд також ухвалив рішення стягнути солідарно із обох обвинувачених на користь Регіонального відділення Фонду держмайна матеріальну шкоду у розмірі майже 11 млн грн.